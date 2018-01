José Manuel Morillo ficha por KTM y pasa a Enduro2

José Manuel Morillo Racero, actual campeón de España de Cross Country, ha firmado por KTM para participar la próxima temporada en el campeonato en el que buscará revalidar el título obtenido en 2017, además de competir en otras disciplinas como el Enduro, tanto en el Nacional como en el Andaluz.

El piloto jerezano ha puesto punto final de estas forma a dos años en Yamaha, con el que ha obtenido grandes resultados. En su cuenta personal de una red social, Morillo Racero agradece al equipo Yamaha el trato en estas dos fructíferas temporadas: "Quiero darle las gracias a la persona que me ha apoyado al 120 por cien, a la persona que se ha preocupado por mí cada día de carrera, a la que a veces ha creído en mí incluso más que yo mismo. Esa persona es Eduardo Castro Aguilera. Dar las gracias también a su mecánico por tenerme siempre la moto perfecta y a todos los integrantes del equipo Castro Motos. Y cómo no a Yamaha Motor por toda la confianza depositada en mí y el apoyo en estos dos años y al grandísimo equipo Yamaha Pont Group por su gran estructura e integrantes. Para mí han sido los dos años que mejor me han tratado y ayudado después de tantos años que llevo corriendo". El jerezano señalaba que "ha sido una decisión muy muy difícil no seguir este 2018 con ellos. Pero la decisión que he elegido pienso que es la mejor para mí. Cambio de equipo, de marca y de categoría está temporada. Gracias a todas la personas que me apoyan, me siguen y animan".

A la hora de resumir el año 2017, Morillo Racero explicaba en los micrófonos de Canal Sur que "ha sido complicado ya que empecé con una lesión de hombro, llegué a la primera carrera superjusto y la pude salvar haciendo podio". Finalmente, fue campeón gracias a una reclamación que presentó tanto su equipo como la Andaluza de Motociclismo. "En una de las carreras había bastante polvo, la pista no tenía los metros legales y sólo salieron dos pilotos. No sé ni cómo ni por qué esa carrera puntuó porque por norma y reglamento tienen que salir cinco pilotos y nos plantamos siete. Cuando se terminó el campeonato acordaron que se quitaban esos puntos".

Además del Campeonato de España de Enduro2 y el de Cross Country, José Manuel Morillo también estará presente en los campeonatos de Andalucía de Enduro Indoor, Cross Country y Enduro, además de hacer alguna prueba de motocross.