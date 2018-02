José Manuel Morillo, en lo más alto del podio en Málaga

El Campeonato del Mundo de Superenduro pasó la pasada semana por Málaga, donde el jerezano José Manuel Morillo Racero subió a lo más alto del podio en la prueba Open Nacional que se celebró en el Polideportivo Martín Carpena de Málaga junto al resto de carreras del programa mundialista.

El piloto jerezano, actual campeón de España y de Andalucía de Cross Country, se impuso en las dos mangas celebradas en la localidad malagueña a pesar del cansancio acumulado al ser uno de los trabajadores que montaron en tiempo récord la pista. "Llegué supercansado al tener que trabajar desde el miércoles muchísimas horas, durmiendo muy poco y comiendo a la carrera pero me centré en disfrutar, en no caerme y la verdad es que todo me salió bien. Hice el mejor tiempo en los cronos y pude salir en la primera manga primero, mantuve un ritmo bastante bueno y obtuve la victoria aunque no fue fácil porque en la pista había tráfico".

La segunda manga era más complicada porque las posiciones en la parrilla se invertían y al jerezano le tocó salir desde la última posición. "Me la jugué en la salida, fui por fuera y tuve suerte, tiré a muerte y me pude colocar tercero. En la tercera curva ya estaba segundo y al final de la segunda vuelta, primero. A partir de ahí mantuve el ritmo y me fue incluso mejor que en la primera manga, ya que me acostumbré rápido al trazado, que era bastante exigente". Tras la prueba, al jerezano le tocó desmontar la pista junto al resto de trabajadores. "Han sido unos días agotadores pero muy buenos", resumió.