José Manuel Morillo es segundo en Casarabonela

La segunda cita del Campeonato de Andalucía de Cross Country se disputó en la localidad malagueña de Casarabonela, en la que el piloto jerezano José Manuel Morillo Racero acabó en la segunda posición pese a sus numerosos problemas con la rodilla derecha tras la caída que sufrió en Traiguera durante la tercera prueba puntuable del Nacional de esta misma modalidad.

Morillo Racero, actual campeón tanto de Andalucía como de España de Cross Country, llegaba a la cita malagueña con ganas de al menos subir al podio y cumplió el objetivo aun sufriendo bastante: "Puede salir más o menos bien y de la sexta plaza pasé a la segunda, pasando la primera vuelta a poca distancia del primero a pesar de que iba a un ritmo tranquilo". En la segunda vuelta comenzaron los problemas: "Me empezó a doler bastante la rodilla derecha y como siempre me pasa también se me agarrotaron los brazos. Me centré en coger unos buenos puntos, rodar y conservar todo lo que pude". A la hora de analizar su estado físico, comenta que "a partir de la media hora de carrera ya me dolía bastante la rodilla. El dolor apenas me permite ir sentado y me canso más". Hay que tener en cuenta que en este tipo de motos el freno trasero se acciona con el pie derecho, "por lo que sufro más. Poco a poco el dolor va mitigando pero tengo un edema y no puedo hacer ni físico ni moto durante la semana, así que sólo monto los fines de semana".

En la categoría del jerezano (Sénior A), se impuso Sergio Navarro por delante de Morillo y de José Manuel Partida. "Me gustó mucho el recorrido, bastante endurero, con piedras, algunos ríos y pasos estrechos, difícil para adelantar. Bastante bonito, la pena es que no me encontraba en mis mejores condiciones", señalaba José Manuel Morillo.

Después de las dos primeras pruebas disputadas en Jerez y Casarabonela, Sergio Navarro lidera la clasificación con 50 puntos gracias a sus dos victorias mientras que José Manuel Morillo le sigue de cerca con 44 puntos. En tercera posición aparece José Manuel Partida con 40 puntos. La siguiente cita del Andaluz de Cross Country se disputa el 14 de octubre en la localidad cordobesa de Santa Eufemia.