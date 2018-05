José Manuel Morillo sufre para ser 4º en Guadalajara

El jerezano José Manuel Morillo Racero acabó en la cuarta posición en la prueba del Campeonato de España de Cross Country celebrada en Guadalajara, cuarta del calendario. El piloto de KTM, muy tocado de la rodilla derecha, volvió a pasar las de 'Caín' en tierras alcarreñas sobre un circuito "con un polvo infernal en el que no se veía nada, pasar a los doblados era muy complicado. Fui sexto hasta que a mitad de la prueba tras el repostaje me pude colocar cuarto y defender la posición aunque de nuevo volví a sufrir mucho porque tenía bastante dolor en la rodilla, iba con miedo en las curvas de derecha y a partir de la hora y media de carrera apenas me podía sentar".

La carrera en Guadalajara debía haberse disputado en marzo pero la mala climatología, con muchos días de lluvia, hizo que la organización se viera obligada a aplazarla e incluir en el calendario la cita de Jerez.

Morillo ya está en Igüeña para correr en la tercera prueba del Nacional de Enduro

El ganador, una vez más, fue Iván Cervantes, que cuenta sus participaciones en este campeonato de cross country por victorias. El dorsal 25 tuvo que emplearse a fondo para subir de nuevo al primer escalón del podio pues tuvo rivales que no se lo han puesto nada fácil. Con Cervantes al copo de puntos (100), sigue segundo Sergio Navarro (88) y tercero el jerezano José Manuel Morillo (76), con dos puntos sobre Carlos Peinado.

Tras la carrera y en vista de que la rodilla no mejoraba, José Manuel Morillo decidió pasa por la clínica de Luis Baños en Jaén y allí le 'descubrieron' que tenía la rótula desplazada. "Vieron lo que otros traumatólogos no habían visto; tenía la rótula descolocada y por eso no apoyaba bien y tenía la movilidad muy reducida; la musculatura y los ligamentos estaban afectados. Me la trabajaron bien y estoy bastante mejor, todavía tengo dolor pero ahora doblo bastante más, tengo más movilidad y puedo apoyar mejor", declaraba.

Gracias al paso por la clínica jiennense, Morillo Racero podrá estar este fin de semana en la tercera prueba puntuable del Campeonato de España de Enduro, que se celebra en Igüeña (León). "Hay que pensar en lo positivo, en que estoy mejor, aunque este fin de semana me tocará sufrir porque para este tipo de carreras hace falta mucho físico y mucho entrenamiento y yo no he podido. Intentaré puntuar lo máximo y seguir recuperando en esta cadena de carreras seguidas, que ya nos quedan pocas, y seguir luchando aunque el año ha empezado bastante difícil".