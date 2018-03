José Manuel Morillo sube al tercer cajón en Cáceres

El Circuito de Las Arenas de Malpartida de Cáceres fue el escenario de la segunda cita del Campeonato de España de Cross Country, prueba en la que el jerezano José Manuel Morillo Racero, actual campeón nacional, acabó en la tercera plaza tras Iván Cervantes, que ya ganó en la primera cita disputada en el Circuito de Jerez en la que el jerezano fue quinto, y el también andaluz Sergio Moreno.

Esta tercera plaza le vale a José Manuel Morillo Racero para ascender hasta la tercera posición del Nacional con un total de 38 puntos, por los 44 que tiene Sergio Navarro y los 50 del cuatro veces campeón del mundo de Enduro Iván Cervantes.

Pese a la tercera posición, Morillo Racero no tuvo un fin de semana fácil. El piloto jerezano sufre desde hace varios años síndrome compartimental en ambos brazos -una afección que eleva la presión y daña nervios, músculos y afecta al flujo sanguíneo, afectando a las manos- y en la primera hora de carrera perdió posiciones: "Ha sido una de las peores carreras que he tenido en mi vida, siempre por el síndrome compartimental pero esta vez el recorrido era bastante revirado, bacheado y las roderas estaban mal a causa de las lluvias. El circuito apenas tenía descansos y en la primera hora y media iba muy mal, casi ni me podía poner de pie", señala el piloto. "Suerte que puede terminar tercero porque a falta de una hora iba quinto a un minuto del tercero y cuarto. Tiré todo lo que pude a muerte y los pude alcanzar y pasarlos pero lo pasé muy mal porque iba bastante lento. Apreté al máximo pero es una pena porque me veía con ritmo; pero es que ni pude completar la primera vuelta bien, a la mitad ya no podía coger bien el embrague y además tuve una fuerte caída con otro piloto que cayó justo delante en un obstáculo sin poder esquivarlo y caí encima". A pesar de todo, "lo positivo es que tuve un buen ritmo al final, acabé tercero y subo al tercer puesto en el campeonato".

La próxima prueba del Campeonato de España de Cross Country es en Vinaroz (Castellón) el 22 de abril.