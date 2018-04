José Manuel Morillo, podio en la tercera del Nacional

El Campeonato de España de Cross Country celebró su tercera prueba puntuable en Traiguera en lugar de Vinaros, debido a unos problemas de última hora que fueron subsanados de la mejor forma posible por el Moto Club Vinaros, organizador del evento. Finalmente, el Circuito de Cap de Vila fue el trazado elegido para la ocasión, en el que el jerezano José Manuel Morillo Racero, actual campeón de España, obtuvo la tercera posición después de no pocos problemas.

Iván Cervantes, cinco veces campeón del mundo de Enduro, sumó la tercera victoria en este Nacional y lidera la tabla con 75 puntos, nueve más que Sergio Navarro y 17 más que Morillo. Aunque el seleccionador de Enduro de la Federación Española anunció la semana pasada que se retiraba como piloto profesional, estas carreras le sirven para matar el gusanillo y seguir divirtiéndose encima de la moto.

José Manuel Morillo Racero valoraba así su participación en esta tercera prueba del Nacional en el que defiende el título. “Al final se tuvo que hacer la prueba en el Traiguera en un circuito con mucho polvo, un terreno pedregoso y muy estrecho. Salí bien pero en la primera curva se cayeron varios pilotos y uno de ellos me dio y me sacó un poco de la trazada. Podía haberme colocado tercero nada más salir pero me quedé séptimo y cuando llegamos a la salida del circuito iba quinto. Me coloqué tercero y como siempre comencé a tener problemas con los brazos, así que intenté asegurar y poner un ritmo para aguantar hasta tener los brazos un poco mejor”. Sin embargo, y pese a que habían regado en el trazado seguía habiendo mucho polvo y “piedras sueltas y no sé con qué di que cuando me di cuenta estaba volando, tuve una caída bastante fuerte. Rompí la visera del casco, intenté levantarme rápido pero me volví a caer porque la pierna la tenía bastante tocada. Estiré lo que pude, monté y di dos vueltas más despacio pero lo peor es que aún quedaban un par de horas de carrera. Intenté centrarme en coger todos los puntos posibles, pude remontar hasta la tercera posición y acabar ahí sufriendo muchísimo. Cuando paré a repostar casi ni podía montarme de nuevo en la moto, ya que la pierna la tenía bastante mal. Al menos he podido coger puntos para el campeonato”.

Este fin de semana, Morillo tiene previsto acudir la prueba del Andaluz de Enduro pero queda a expensas de cómo tenga la pierna. “Me tienen que mirar la rodilla, tengo líquido y sangre y no sé en qué condiciones voy a estar. Parece que no tengo nada roto pero la rodilla la tengo inflamada. Espero poder recuperarme lo mejor posible para estar en el Andaluz”, que se disputa este fin de semana en la localidad jiennense de Cabra de Santo Cristo.

En categoría Junior, Alejandro Navarro, Mario Ripoll y Antonio García fueron los mejores; en Sénior B 2T, Enrique García, José Ramón Lizarte y Pedro Luis Candela completaron el podio; en Sénior B 4T, José Manuel Partida, Jordi Casades y Daniel Giménez se clasificaron entre los tres primeros; en Veterano ganó Ernesto Galán por delante de Antonio Valero y Jorge David Moreno; en Máster, Vicente Soldevilla, Francisco Javier Arribas y Modesto Muñoz subieron al cajón; y en Femenino Humi Palau fue primera por delante de Míriam Duro.

La próxima prueba del nacional de Cross Country se celebrará el 13 de mayo en Guadalajara, carrera aplazada por la lluvia el pasado mes de marzo.