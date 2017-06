José Pérez: "Me quito el sombrero ante mis jugadores"

José Manuel Pérez Herrera, entrenador del Arcos, lamentaba la derrota y la eliminación del equipo serrano ante el Ontinyent en el Antonio Barbadillo. El sueño del ascenso a Segunda B terminó de forma injusta: "Es un día tremendamente duro de digerir. Sabíamos que teníamos ventaja del partido de ida, en el que sufrimos mucho para ganar. Allí, nos quedamos muy mermados de efectivos por lesiones y, además, hicimos un gran esfuerzo jugando con un hombre menos. A pesar de eso el equipo se ha rehecho. Los jugadores han hecho una gran primera parte, el objetivo era pasar la eliminatoria y ganar el partido pero no ha podido ser, nos hemos quedado en el camino, la ventaja no fue suficiente".

Sobre las importantes ausencias que tenía el Arcos en el partido de ayer -Dani Zúñiga, Antonio Sánchez y Oca-, José Pérez Herrera dijo que "hemos echado mano de jugadores que no participaban. Han dado un nivel increíble. El equipo no ha notado la baja de esos futbolistas habituales, sobre todo en la primera parte. Sólo me queda quitarme el sombrero ante mis jugadores. Hay que agradecerles el esfuerzo de todo un año. Han salido a ganar este partido desde el minuto uno y han intentado que el Ontinyent no se sintiera cómodo. Al final, se ha cumplido la máxima que casi nunca falla en el fútbol, que el que perdona lo acaba pagando. En dos ocasiones aisladas en la segunda parte el Ontinyent ha tenido el cien por cien de efectividad y se han llevado la eliminatoria" .

Pérez Herrera firmó el pasado verano por el Arcos por una temporada tras ascender a Segunda División B con el Atlético Sanluqueño y no continuar en la entidad verdiblanca. Su objetivo en el club serrano era disputar la fase de ascenso. La meta la ha logrado pero el salto de categoría no se ha producido y su continuidad en la entidad blanca está en el aire. Mientras, se convierte en un serio candidato al banquillo del Xerez Deportivo FC en División de Honor.