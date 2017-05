José Perez "Hemos remontado por méritos propios"

José Manuel Pérez Herrera, entrenador del Arcos, analizaba el choque diciendo que "hemos visto un típico partido de play off. Sabíamos que todos los rivales son fuertes, que tienen armas, que son peligrosos y además en la ida el resultado estaba cero a cero. También hemos sufrido el golpe anímico del gol en la primera parte, pero hemos conseguido reactivar al grupo en la segunda para que fuera un monólogo del Arcos y crear ocasiones para conseguir la remontada".

El míster consideraba que "el estado mental era fundamental en los momentos claves del partido, controlar las emociones en los diferentes momentos de la eliminatoria. Había que salir con nuestras ideas y aunque nos ha costado reponernos del primer gol, hemos tenido que esperar al descanso para entrar en la dinámica acertada. Teníamos que hacer unos 45 segundos minutos épicos y avasallar al rival, por bandas y con decisión, pero creo que lo hemos conseguido, hemos conseguido darle la vuelta a una eliminatoria que se había puesto muy difícil".

El entrenador arcense explicaba que en la primera mitad "tener el balón era peligroso porque te hace estar muy abierto y hay que tener mucho cuidado con las pérdidas. La intención es esa pero a veces te tienes que adaptar al contrario, el rival sabía que nosotros les íbamos a hacer ese juego y esperaban un fallo nuestro para salir a la contra y meter balones a las espaldas, el peligro estaba en una pérdida nuestra en el centro del campo o en la salida de balón, como ha sido durante la primera. En la segunda hemos sido más prácticos y veloces a la hora de jugar, hemos evitado incluso que tuvieran opciones de robarnos el balón llevándolo rápidamente de banda a banda para provocar superioridad numérica y tener opciones de desborde, algo que hemos conseguido. Hemos remontado por méritos propios y el Arcos ha saido superior en los noventa minutos. Estamos en la siguiente eliminatoria merecidamente y ahora a esperar el siguiente rival".

Por su parte, Néstor Pérez, entrenador del Ejea, lamentó que "el árbitro ha sido nefasto para nosotros. Lo único que desearía es que no me hubiese pitado ese penalti, no quiero calentarme pero el arbitraje ha sido absolutamente parcial. Ese penalti nos ha perjudicado, no nos ha pitado ni una sola falta a favor y el gol ha sido en fuera de juego", añadiendo que "cuando estás en determinado estado físico es difícil que lo puedas ver".