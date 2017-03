Joselito: "Hay que ganar cinco o seis partidos y no perder"

Joselito Zambrano cuajó contra el Chiclana Industrial probablemente su mejor partido desde que esta temporada defiende los colores del Jerez Industrial. El jugador zurdo entró en los minutos finales de la primera mitad como consecuencia de la lesión de Juanma Carrasco, se colocó en la posición de extremo izquierdo y coronó su gran partido con el gol que abría el marcador a falta de ocho minutos para la conclusión del partido. Piñero, ya en el tiempo añadido, anotó el dos a cero definitivo.

El extremo trajo por la calle de la amargura al lateral diestro del Chiclana Industrial Zurga, de sus botas salieron algunas de las jugadas más peligrosas de los de Mendoza y minutos antes del 1-0 ya podía haber marcado en una clarísima ocasión que desbarató el portero: "Fue una jugada por la derecha de Mendoza, dio el pase atrás y rematé bien con la derecha, que no es que sea mi pierna buena, pero el portero sacó la mano izquierda haciendo una gran parada". A la segunda que tuvo no falló: "La verdad es que el pase de Vega fue medio gol, me dejó solo y se lo dije cuando celebré con él el gol. Me quedé delante del portero, mi primera intención era tirarle a su derecha pero me tapó muy bien y vi que si lanzaba ahí me la iba a parar así que lo regateé con una finta". Un bonito gol, el primero de Joselito esta temporada con el Jerez Industrial: "Era algo que me estaba faltando este año. Todas las temporadas suelo marcar cinco o seis goles. También es verdad que antes de lesionarme estaba jugando en el lateral izquierdo". Precisamente, en cuanto a cuál posición se encuentra más cómodo no hace distingos: "Me encuentro igual de cómodo jugando de lateral como haciéndolo de extremo. Los compañeros me dicen que por mis condiciones lo hago mejor en el lateral porque así tengo más recorrido. Es verdad que para los defensas contrarios es más difícil de contrarrestar a alguien que te sorprende desde atrás, pero yo me encuentro igual de bien en la banda como el otro día".

"El Torno en su casa es un equipo muy difícil, lo pude comprobar los dos años que estuve en el Xerez Deportivo FC"

Superado con solvencia el duelo directo contra el Chiclana Industrial llega ahora el partido contra El Torno, otro adversario de cuidado: "El partido del otro día era fundamental ganarlo porque como dijo el míster en la rueda de prensa era ganar o descolgarnos otra vez. Ahora nos enfrentamos a El Torno y por experiencia sé que es un rival muy complicado en su casa. He jugado un par de partidos allí con el Xerez DFC y las dos veces nos costó muchísimo", recuerda el futbolista del Jerez Industrial. El Torno no es el de la primera vuelta cuando llegó a La Juventud colíder con diez puntos más que los blanquiazules. Una vuelta después, el Jerez Industrial es quinto y los tornenses novenos, con ocho puntos a favor de los de Mendoza. "Aquel partido me lo perdí por la lesión que tuve pero creo que fuimos muy superiores. De todas formas, ellos en su casa son fuertes y nosotros tenemos muy poco margen de error, no podemos fallar".

A falta de siete partidos para el final de Liga y con cuatro puntos de déficit con respecto al líder, echando cuentas Joselito calcula que el Jerez Industrial debe ganar "cinco o seis partidos y no perder" para tener opciones reales de ascenso, lo que viene a ser sumar entre 17 y 19 puntos de los 21 posibles. Y es que subir a División de Honor es carísimo: "Sólo sube el campeón, es algo que no entendemos porque en otras categorías el segundo e incluso el tercero también tiene premio. Aquí sólo sube el campeón y hay muchos equipos con calidad".

Por último, el jugador pide el apoyo de la afición para estos partidos que restan: "Nosotros vamos a darlo todo para conseguir el objetivo y seguro que con el apoyo de ellos todo será más fácil".