Joselito jugará la próxima temporada en el Rota

José Ángel Zambrano Zarzuela (Joselito Zambrano) jugará la próxima temporada en el CD Rota convirtiéndose en el primer refuerzo de la entidad verderona después de la renovación de parte de la plantilla. El extremo izquierdo se despidió de sus compañeros del Jerez Industrial utilizando las redes sociales y en la noche del pasado lunes alcanzó un acuerdo con la directiva que preside Antonio Rodríguez. Joselito llegó al Jerez Industrial la pasada temporada cedido por el Cádiz CF, que quería buscarle de nuevo una cesión a un equipo de la zona. El futbolista optó por pedir la carta de libertad del club amarillo, desvincularse totalmente y buscar su futuro. Manejaba algunas ofertas de equipos de División de Honor y finalmente se ha decantado por la del Rota. En la villa coincidirá con varios futbolistas jerezanos que militan en el club roteño como son los casos de Luis Lara y Antonio Blanco.

Joselito es un futbolista polivalente ya que puede jugar tanto en el lateral izquierdo como de interior aunque por su capacidad de desborde siempre sorprende más entrando desde atrás. En el Jerez Industrial cuajó una gran campaña, pese a que estuvo lesionado por un período de casi dos meses. Regresó en el tramo final del campeonato disputando un total de 28 partidos y anotando tres goles. El futbolista, que cumplirá 21 años en agosto, pasó por el Paquete y el Xerez CD, destacando en el primer año del Xerez Deportivo FC en Segunda Regional, lo que le valió para firmar por el Elche, una experiencia que no tuvo buen fin aunque le sirvió para madurar. Posteriormente, regresó al Xerez DFC y de ahí pasó a la estructura del Cádiz, club que le cedió al Jerez Industrial. El futbolista escribió en su perfil de facebook lo siguiente: "Me gustaría agradecer al Jerez Industrial CF el trato y la temporada que he pasado defendiendo su camiseta y desearle lo mejor a sus directivos y a mis compañeros para que devuelvan a este equipo donde se merece. Estoy seguro de que si siguen haciendo las cosas como hasta ahora será pronto. Tocan nuevos retos".