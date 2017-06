Joven y con experiencia, perfil del sustituto

Pedro Garrido, presidente del Jerez Industrial, se resignaba a perder a Jesús Mendoza y la parcela técnica ya busca un sustituto para el técnico con un perfil concreto: de Jerez, joven y con experiencia en la categoría y que conozca el fútbol de la zona.

El presidente industrialista valoraba así la marcha de Mendoza: "Entendemos a Jesús y le agradecemos el año que ha hecho con nosotros, que ha sido bastante bueno, y le deseamos la mayor de las suertes. De cara al futuro tiene las puertas abiertas porque con él todo la relación ha sido muy buena, hemos estado a gusto con él, es una persona íntegra y de fútbol. Ha sido una de las mejores experiencias en los seis años que llevo de directivo. Me alegraré muchísimo de sus éxitos", dijo. "Se le ha presentado una oferta de superior categoría que él ha entendido que le proyectaba y hay que saber entenderlo". Del comportamiento del Antoniano, el presidente del Industrial esperaba otra cosa: "Hay una buena amistad y lazos estrechos, es un club amigo. Le pregunté a Nene, su presidente, si no había más candidatos y nos dijo que sí. Les dije que Jesús era nuestro entrenador y que nos había dicho que seguía con nosotros. Pero han seguido insistiendo y eso último no me ha parecido bien porque después de decirle que Jesús nos confirmaba que seguía con nosotros han seguido insistiendo. Yo, en su lugar, no hubiera insistido cuando otro presidente me dice que había convencido a su entrenador de seguir pero cada uno actúa como cree. No guardo rencor, no comparto esa forma de actuar, pero no queda otra que pensar en el futuro sin pensar en más polémicas", esgrimió.

Ahora toca ponerse de nuevo a trabajar para buscar un entrenador: "Intentaremos hilar fino y no equivocarnos porque a estas alturas de temporada no estaba en nuestra agenda".

La comisión deportiva se reunió ayer con carácter de urgencia para poner encima de la mesa varios nombres. La idea es tener al nuevo entrenador de aquí a una semana para empezar a planificar la próxima temporada. Ya se habían avanzado algunos temas con Jesús Mendoza, como nombres de posibles incorporaciones y de bajas de jugadores que ahora, con la marcha del técnico al Antoniano, se quedan en suspenso hasta la contratación del nuevo entrenador.