Juan Antonio "Es un empate muy importante"

Juan Antonio Sánchez Franzón, entrenador del Xerez Deportivo FC, calificó el enfrentamiento de su equipo con el Viso bajo la lluvia como "un partido enormemente disputado entre dos buenos equipos y para las condiciones del campo creo que hemos visto un partido muy bonito para el espectador".

Después de hacer lo más difícil, adelantarse en el marcador, al equipo xerecista le duró poco la alegría al empatar poco después el Viso: "Es una jugada complicada, lo que me duele es que jugando como estábamos jugando en ese momento, con tres centrales, en una pelota larga se nos plante solo delante del portero. Pero de todas maneras, es que el estado del campo era muy complicado, habgía momentos que el balón iba muy rápido, otras veces se frenaba y la verdad es que creo que el mérito de los 22 jugadores es enorme.

El preparador isleño no se conformaba con el punto sumado, aunque lo calificaba como importante: "No se da por bueno porque te has adelantado y has visto cerca la victoria, pero tal y como estaba el campo, la climatología, la categoría del rival, que anda muy bien, creo que es un punto muy importante".

El cuadro azulino sigue en la parte alta de la clasificación y la pelea continúa: "Creo que el ascenso va a estar en casa. Nos quedan ocho partidos en casa y seis fuera. Si nosotros somos capaces de sacar los ocho partidos de casa pienso que podemos conseguir el ascenso porque fuera vamos a sacar puntos, seguro".