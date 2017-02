Juan Antonio quiere un golpe de efecto en El Viso

A dos puntos de la segunda plaza y en puesto de ascenso siempre que el Ceuta no se mueva de Tercera, el Xerez Deportivo FC está cumpliendo con el guión previsto en este inicio de segunda vuelta del campeonato, en el que se marcó dar un acelerón sumando el máximo de puntos posible para aprovechar los enfrentamientos directos entre los rivales en la pelea por el ascenso.

Ahora, tras empatar con el San José y el Xerez CD, las dos victorias seguidas ante Almodóvar y Pinzón han colocado al equipo azulino donde se esperaba, en puesto de ascenso, y ahora el objetivo es meterse entre los dos primeros para no depender del Ceuta y abrir la mayor brecha posible en la parte alta de la tabla. Y para ello, el compromiso en El Viso es el siguiente objetivo de los xerecistas, que incluso se colocarían en la segundo plaza en caso de victoria si el San Fermín Puente Genil no gana en La Juventud.

Nuestra Liga se debe resolver en casa, gran parte del ascenso pasa por Chapín"

Y tras cuatro jornadas sin perder y con dos victorias seguidas en los últimos quince días, el Xerez Deportivo FC acude en buena dinámica al San Sebastián de El Viso del Alcor tal y como subraya Juan Antonio: "Sí, en el fútbol los resultados te crean buen ambiente. Entonces, el equipo creo que está en muy buena dinámica yo creo que en todos los sentidos y ojalá seamos capaces de culminarlo el domingo allí en El Viso".

Aunque hay aficionados del Xerez DFC que entienden que el equipo no acaba de transmitir seguridad de principio a fin de los partidos, el técnico isleño cree que los azulinos han ganado en consistencia: "Cada uno puede pensar diferente; un equipo que lleva tantísimos partidos sin perder y creo que hemos conseguido en los partidos de aquí, recuerdo que cuando llegué aquí se hablaba mucho de los partidos de casa, que costaban trabajo. Y yo llevo seis partidos en casa con cuatro victorias y dos empates y además ante equipos importantes la mayoría de ellos. Creo que el equipo ahora mismo tiene una estabilidad. Probablemente en Chapín una cosa que yo creo que tenemos que acostumbrarnos todos es que va a haber momentos en los que cualquier equipo te va a dominar. Es decir, en momentos determinados de un partido porque el campo es amplio y tú no tienes capacidad para presionar arriba todo el tiempo".

Añadía Juan Antonio que con el Pinzón "es verdad que hay diez o quince minutos que el contrario nos domina y puede dar la impresión a lo mejor de que al equipo le pueden hacer gol, pero si analizas la ocasiones de gol que nos están haciendo los contrarios y las ocasiones de gol que estamos haciendo nosotros, la diferencia es enorme, porque el otro día hay diez o quince minutos que nos domina el otro equipo pero hay solo una ocasión de gol de ellos en todo el partido. El equipo es mejorable, evidentemente, pero creo que el equipo transmite seguridad y los números así lo indican".

Con el equipo colocado en puesto de ascenso, ahora el objetivo es no bajar el pie del acelerador y el preparador azulino entiende que una victoria ante el Viso sería un golpe encima de la mesa: "Creo que si nosotros conseguimos la victoria habremos dado un golpe de efecto importante. Sería estar metido pero todavía más, más estabilizados, hay enfrentamientos directos importantes y creo que daríamos un golpe de efecto muy importante. Pero de todas maneras pienso que la Liga nuestra, la del ascenso, se debe resolver en casa. A nosotros nos quedan ocho partidos en casa y siete fuera, y creo que una gran parte del ascenso pasa por hacernos fuertes aquí en Chapín".

Pero Juan Antonio es consciente de que no va a ser fácil ganar en el San Sebastián, y es que el Viso lleva tres victorias en las últimas cuatro jornadas y recibe al Xerez DFC tras empatar en El Rosal ante el líder: "Es más, en los últimos siete u ocho está consiguiendo buenos resultados. Se trata de un buen equipo, como una gran mayoría de los equipos de esta categoría, con algunos jugadores importantes. Incluso a alguno de ellos, clomo al portero Ramón, lo he tenido en el Cádiz. Se trata de un buen equipo y como todos los partidos de esta categoría va a ser complicado, porque aparte de todo también se trata de un campo muy pequeño, con un césped artificial en no muy buenas condiciones y se une que son un buen equipo y que el campo también para nosotros es complicado".