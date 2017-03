Juan Antonio "La victoria no es mía, es de todos, es para crecer"

Juan Antonio Sánchez Franzón, técnico del Xerez Deportivo FC, llegó a la sala de prensa relajado, tranquilo, con la sonrisa dibujada en su rostro y con las ideas muy claras sobre lo que tenía que decir. Dedicó el triunfo a Salva Galván, jefe de prensa del club, a su esposa y a su pequeña recién nacida, dio las gracias a sus jugadores por el derroche realizado, agradeció a la afición el apoyo durante el partido y a los empleados de Chapín por su respaldo nada más llegar al estadio. De los directivos que durante la semana le quisieron echar pasó literalmente y no quiso perder ni un minuto en ofrecer explicaciones.

Sobre el partido, el preparador de San Fernando resaltó: "De los tres últimos empates que hemos logrado, el único marrón fue la igualada ante la Roteña, ya que no hicimos un buen partido, en los dos otros encuentros sí estuvimos bien y en esta oportunidad, hemos competido bien y hemos realizado un buen choque".

La semana ha sido muy dura, tocaron mi herramienta de trabajo, pero sería revanchista airear mis conclusiones"

De salida, hizo cambios en el once porque "Borja Perea se ha hecho daño en un dedo, durante la semana también ha tenido problemas musculares y no hemos querido arriesgar, necesitamos que los jugadores estén a tope y él me dijo que no lo estaba".

Para el isleño, el triunfo ante el Chiclana después de la semana movida a nivel institucional suponen "tres puntos. Sería revanchista ahora mismo si saco otras consecuencias. Esto es muy importante no para mí, yo soy lo menos importante de esto, la victoria es buena para todos, para el proyecto, para que el equipo esté unido, para que la afición también lo esté. Me ha encantado el día por todo, el comportamiento del público desde el primer momento ha sido fenomenal, el comportamiento de los jugadores, también. Ha sido una jornada buena para todos".

El entrenador azulino vivió una semana complicada y fue el xerecista más felicitado. "Sólo puedo hablar aquí de apoyos, otra cosa es que haya habido alguien que haya intentado otra cosa. Yo no puedo decir que la generalidad la tengo en contra. Los jugadores, la comisión deportiva, el presidente, los directivos a los que he conocido. Ha sido una semana interesante".

A los directivos que llamaron a los jugadores "no les he conocido. Yo quiero olvidar este tema, los que hayan hecho algo ellos lo tendrán en su conciencia y sabrán los motivos por los que lo han hecho y si tienen algún interés oculto. Yo lo que tengo que contar es lo demás, el apoyo del aficionado, de una gran parte de la junta directiva, el apoyo de todos. Por ejemplo, para mí una de las cosas más emocionantes de este día ha sido el apoyo de los conserjes del estadio. Ha sido muy importante porque ellos son gente importante para mí. Igual que en su día critiqué el estado del césped, hoy estaba espectacular. Ahora mismo, todo el mundo está en el mismo barco y sería un poco de revancha airear mis consecuencias. La semana ha sido dura porque se ha tocado a mis jugadores y mis jugadores son mi herramienta de trabajo. Es legítimo que alguien pueda pedir mi cese porque no esté de acuerdo conmigo lo que no me gusta es que toquen a mis jugadores porque ese es mi trabajo".

Antonio tuvo que abandonar el campo antes del final porque "tenía molestias, también entrenó durante la semana con problemas y preferimos cambiarle, era un tema parecido al de Borja", eligió el trabajo de Copero, "que, a pesar de no ser uno de los jugadores con los que más he contado, ha hecho un partido espectacular y es una pena que haya visto la quinta amarilla y no pueda jugar el domingo. Barba también ha realizado un buen trabajo y ha anotado dos goles".