Juan Pedro "Ante el Espeleño nos jugamos el encuentro del año"

El Xerez Deportivo tiene la permanencia en Tercera División mucho más cerca después de golear al Arcos (4-0) la pasada semana en el Fernández Marchán de Guadalcacín y colocarse con 40 puntos, a cinco de la zona de peligro. Tras ese triunfo, el partido de mañana ante el Atlético Espeleño se presenta clave a falta de cinco jornadas para el final de Liga. Si los de Juan Pedro son capaces de ganar, con 43 puntos, tendrían ya el objetivo prácticamente logrado.

Durante la semana, Juan Pedro Ramos ha tratado de mentalizar a sus jugadores para que encaren la cita concentrados y espera la misma versión en Espiel que el pasado domingo ante los de Mariano Suárez. "La victoria para nosotros supuso un paso importante para lograr nuestro objetivo, nos dio tranquilidad para poder preparar este partido mejor y tener una semana de entreno con menos presión que las anteriores, ya que llevábamos dos derrotas seguidas. De todos modos, aún así sabemos que fueron sólo tres puntos más, que nos quedan cinco partidos en los que tenemos que seguir demostrando ese nivel de juego y de competitividad para cerrar la permanencia cuanto antes".

Nos van a poner las cosas muy difíciles, sobre todo por la velocidad y movilidad que tienen en ataque"

A sus futbolistas los encuentra ahora más sueltos y admite que "la semana ha sido bastante buena, la necesitábamos. El equipo ha estado bastante bien, en la misma línea de la pasada. Hemos recuperado a Guille, que el domingo estaba tocado, y la verdad que estoy contento y satisfecho. Estoy ya deseando de ir a Córdoba, vamos con las máximas expectativas posibles".

Los xerecistas están cerca del objetivo pero el máximo responsable técnico del cuadro azulino no lo ve tan claro. "No tenemos los deberes hechos ni mucho menos. Con 40 puntos no se va a cerrar la salvación, nadie se va a salvar esta temporada con esos puntos. Si hay un equipo que se salva con 40 puntos va a ser sufriendo una barbaridad y dependiendo tanto de la diferencia de goles general como particular y en el último instante, no quiero eso. A nosotros, como ya comenté la pasada semana, nos quedan cinco finales en las que vamos a intentar competir. Somos el Xerez Club Deportivo y tenemos que ir a ganar a cada campo y mucho más jugándonos lo que nos estamos jugando, que es salvar al equipo. Para mí, el encuentro ante el Espeleño es el partido del año, es un desplazamiento bastante largo, muy incómodo y nosotros no vamos a ir relajados ni mucho menos. Vamos a intentar competir como siempre, dar una buena imagen, generar un buen juego y que eso se traduzca en un buen resultado".

Las bajas volverán a lastrar a los azulinos, ya que no podrán jugar Israel, Guerrero y Javi Gómez, sancionados, Alberto por su operación y Juanma Marchante porque se ha marchado de la entidad. Juan Pedro le pone al mal tiempo buena cara: "A todos los entrenadores nos gusta contar con el máximo número posible de jugadores, pero esta temporada entre lesiones y sanciones está siendo complicada. No obstante, tenemos gente importante que la semana pasada se quedó sin convocar por decisión técnica, como Eladio, Javi Falcón o Agu, que habían sido titulares en partidos anteriores. Esta jornada van a entrar, podemos sacar un once competitivo y tener un banquillo de garantías. Los equipos funcionan de esta manera porque así es el fútbol, tiene estos problemas con la sanciones, lesiones y ausencias por motivos laborales. A los que salgan le vamos a exigir que hagan un buen trabajo y que le pongan complicadas las cosas a los que se quedaron fuera para volver a entrar en el once".

El Espeleño tiene 35 puntos y al borde del precipicio. Bajo el punto de vista del preparador jerezano, la escuadra de Rafa Navarro "tiene una gran plantilla, similar a la de otros equipos de la categoría. Parece que repito el discurso cada jornada pero es la verdad. A mí me gusta especialmente del centro de campo para adelante y para el juego que ha desarrollado durante toda la campaña está mucho más abajo de lo que merece en la clasificación en estos momentos".

Además, matiza que "es una tónica que se da en una competición tan igualada, les ha faltado un poco de regularidad que al final ha acabado metiéndolo abajo y eso que comenzó sumando bastantes puntos. No ha sabido ese lograr ese punto de continuidad en los resultados y te vas metiendo, te vas metiendo y cuando te das cuenta estás en descenso. Es un buen equipo y que no tendrá problemas para salvarse. Nos va a poner las cosas muy difíciles, sobre todo por la movilidad y velocidad que tiene en ataque".