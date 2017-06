Juan Pedro Ramos califica el ascenso como "un reto"

El Jerez Industrial presentó ayer en las instalaciones de Indoor Jerez a Juan Pedro Ramos Sevilla como nuevo entrenador del club de la copa y la venencia, quien no escondió que el objetivo para la temporada próxima no es otro que el ascenso de categoría.

Pedro Garrido, presidente del club blanquiazul, presentó al nuevo técnico, que sustituye a Jesús Mendoza al frente del equipo: "Su trayectoria como entrenado y jugador no la vamos a descubrir ni la relevancia. Le damos la bienvenida y le agradecemos la junta directiva las facilidades y la disponibilidad que ha puesto para firmar, reseñando y valorando la ilusión con que lo hace y estamos todos encantados. Estará arropado por la junta directiva, los socios y la masa social con la ilusión de lograr el objetivo. Esperamos que para nuestro club y para él sea una temporada de esperanza".

El objetivo inicial es el ascenso, un club como el Jerez Industrial merece estar más arriba"En la categoría que vamos a competir hacen falta jugadores con experiencia que ayuden a los compañeros"Un entrenador siempre le exige a su equipo compromiso, trabajo y humildad, entrega y lucha"

- Con qué objetivos llega al Jerez Industrial.

-El objetivo inicial es ascender de categoría. Un club como el Jerez Industrial entiendo que por historia merece estar más arriba. Sabemos que va a ser complicado, que no va a ser fácil, pero a la vez tenemos que ser valientes y saber que ahora mismo tenemos que pensar en ascender. Sí es verdad que tal y como está la categoría y viendo la experiencia del año anterior no va a ser fácil pero entiendo que con trabajo, ilusión y el respaldo del club y de la afición seremos uno más de esos equipos que van a estar luchando por ascender. Dependerá de muchos factores pero como propuesta inicial sabiendo, insisto, que va a ser un reto complicado, el objetivo es el ascenso.

-A su favor está que conoce bien la plantilla.

- A la plantilla la conozco bastante bien, a la mayoría de jugadores por no decir a todos. Este año le he hecho un seguimiento especial por mi vinculación con Jesús Mendoza y mi colaboración con el mismo Jerez Industrial. Es una plantilla muy competitiva y muy joven, conozco a la mayoría de sus componentes desde su etapa en el fútbol base y evidentemente es un plus o una ventaja que nos da sobre otros rivales, el conocimiento de las virtudes y de los defectos de cada jugador que compone la plantilla.

-¿Tiene ya claro el cuerpo técnico con el que quiere contar?

-No lo hemos cerrado todavía. Mi intención era mantener el bloque íntegro del Sanluqueño y ahora mismo tanto Pedja como Alexis van a seguir, es lo que tenemos cerrado. Lo demás, lo tenemos pendiente.

-Conociendo la plantilla como la conoce, ¿qué cree que faltó al equipo la pasada temporada?

-Entiendo que en la categoría en la que vamos a competir hace falta experiencia, hacen falta jugadores experimentados porque vamos a tener contrarios que a lo mejor son inferiores físicamente pero esa veteranía, con el tema de los arbitrajes o de las aficiones en sus campos, siempre es necesaria y, sobre todo, para que esos jóvenes tengan un respaldo en el campo para que puedan dar todo lo que tengan de sí con el apoyo de esos veteranos con experiencia. Al hablar de veteranos no quiero decir que sean mayores sino que tengan experiencia en categorías superiores o, en la misma categoría, varios años de experiencia.

-¿Podría precisar el números de incorporaciones que harían falta?

-Tenemos muchos cálculos hechos y hemos hablado internamente pero entiendo que los futbolistas son los primeros que se tienen que enterar. Sería una falta de respeto hablar que hacen falta tres, cinco o diez incorporaciones cuando hay jugadores de los que no sabemos su disponibilidad por temas laborales. Ya sabéis que en estas categorías, el trabajo es lo primero y a veces compaginarlo es complicado porque no pueden asistir a los entrenamientos. Hay jugadores que sabemos que tienen propuestas de superior categoría y dependiendo de los que continúen y de los que pueden salir, pensaremos en cuántas incorporaciones se necesitan. Buscando esa experiencia de la que antes hemos hablado, hay demarcaciones que el año pasado no la tuvimos y está más clara la decisión.

-En esta categoría sólo asciende el primer clasificado. ¿Cree que es justo?

-Diría que es la categoría donde más difícil es ascender. Un equipo que asciende de Segunda Andaluza de juvenil, donde sólo sube el primero, al año siguiente puedes subir a División de Honor quedando cuarto por el tema de filiales y la composición de los grupos. Hablar de justicia es complicado, la Federación tendrá sus motivos y argumentos. Prefiero hablar de dificultad. El hecho de que para ascender haya que ser campeón te limita mucho. Dependerá de que tú hagas un año muy completo y que los rivales no estén tan bien. Vas a depender de tus aciertos y de los errores del contrario. Y con equipos como Chiclana , Roteña, Trebujena, Balón de Cádiz, Bazán, Guadiaro... es complicado. Ascender es bastante difícil pero no imposible. Este año lo hemos visto con el Chiclana Industrial. Es un reto difícil pero hay que tener ilusión y expectativas de conseguirlo.

-Es decir, que el margen de error es mínimo.

-Sí. El año pasado, junto al Chiclana Industrial, el Industrial fue el equipo que menos partidos perdió. Estudiando un poco la clasificación, tantos empates fue lo que sacó al equipo de esa lucha y de no haber estado desde el principio en el grupo de cabeza, que eso también te da mucha tranquilidad confianza. Es verdad que el margen de error es muy corto. y luego, es importantísimo el gol 'average' con los rivales directos. En este caso, el Jerez Industrial sacó números muy buenos contra rivales directos y sin embargo con equipos que han terminado abajo o incluso descendiendo perdieron bastantes puntos. Esa fue la diferencia.

-¿Qué sello le gustaría imprimir a su equipo la próxima temporada?

-Un entrenador tiene que sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tenga. Si tenemos jugadores para jugar al fútbol, jugaremos al fútbol; si tenemos jugadores para pelear, correr y luchar cada balón, pues jugaremos un ataque más directo. Ahora mismo eso no está definido pero un entrenador siempre le exige a una plantilla compromiso, trabajo, no dar un balón por perdido independiente de las cualidades técnicas; hay que imponer esa lucha, la entrega y esa identificación con el club y la afición desde el minuto 1 hasta que acabe un partido. Compromiso, humildad, trabajo, esos valores que creo que son básicos en el fútbol y principal causa por la que me gusta seguir el fútbol base".