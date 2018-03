Juan Pedro Ramos sigue pendiente de la tramitación de su ficha

Juan Pedro Ramos ya ejerce como técnico del XCD pero aún no tiene su ficha tramitada y no puede comenzar a cumplir la sanción de tres partidos que arrastra tras su expulsión ante la Roteña cuando era entrenador del Jerez Industrial. El jerezano tiene la licencia pagada pero necesita que el Colegio de Entrenadores dé el visto bueno a la entidad azulina, que tiene deudas pendientes con varios extécnicos, para poder abonar la Mutualidad y así cumplir con los trámites necesarios.

El Xerez CD contactó ayer con José Antonio Pernía, secretario general de la Andaluza, para intentar agilizar los trámites y hoy volverá a mantener contactos tanto con él como con el Colegio de Entrenadores.

De momento, Juan Pedro se muestra "tranquilo, aunque me gustaría sentarme en el banquillo cuanto antes porque todo es diferente. Me dicen que lo están intentado solucionar y espero que sea lo antes posible".

El de Ceuta fue su primera cita al frente del plantel y admite que "sabíamos que el partido era complicado, que no podíamos cometer errores y que dependíamos de nuestra efectividad para puntuar porque el Ceuta tiene pegada, es un buen equipo y tiene un banquillo con muchos recursos. El penalti, que no lo vi claro, desniveló el encuentro pero igual nos hubiesen marcado porque perdonamos bastante y ellos estaban llegando. Me queda un sabor amargo porque el equipo ha competido bien, aunque el resultado creo que fue justo".

En la cita ante el Ceuta se lesionó Gonzalo, que se resintió de su lesión en los isquiotibiales. El azulino será examinado hoy en la Clínica Beiman para conocer el alcance de sus problemas pero es seria duda para el domingo ante el Atlético Onubense.

Los xerecistas que menos minutos jugaron en el Murube y los que no fueron convocados entrenaron ayer en Corner 4 y hoy ya trabajarán todos en El Torno, a partir de las ocho y media.