Juan Pedro "El árbitro no quiso pitar el penalti a Álex"

Juan Pedro Ramos, técnico del Jerez Industrial, se mostró muy crítico con la actuación del colegiado Morales Jiménez tras el partido de su equipo frente a la Roteña. El entrenador jerezano lamentó la nueva lesión de Güiza, señaló que le gustó su equipo tanto con diez como con once y que mereció el triunfo.

"En este campo un futbolista menos se acusa bastante y más ante un equipo como la Roteña, con la calidad que tiene. Ha sido complicado pero lo hemos hecho bastante bien. Ellos han generado ocasiones en córners y faltas laterales que hemos defendido bien pero sí es verdad que se veía venir que en alguna podía venir el gol".

Estoy cansado de ser el bueno de la película, al final siempre ayudan al que protesta y utiliza artimañas"La sensación es agridulce porque con las ocasiones que hemos tenido merecimos ganar"

Luego, habló de la actuación "determinante" del colegiado al no pitar un penalti sobre Álex. "Es complicado jugar con diez futbolistas y con un árbitro que te machaca a tarjetas; todas las faltas nuestras las pitaba y las de ellos no. Ha sido determinante porque ha habido un penalti clarísimo sobre Álex que ha visto todo el mundo menos él y ahí sí que te hace perder un partido. La Roteña ha jugado bien y nos ha generado peligro once contra once porque tiene mucha calidad pero entiendo que nos ha perjudicado mucho más a nosotros dentro de que es un árbitro malo, porque eso está claro y lo ha visto todo el mundo. Nos ha perjudicado más a nosotros que a ellos".

Juan Pedro lamentó que lo que estaba siendo un gran partido se viera influenciado por la roja a Basto: "Estaba siendo un partido de ida y vuelta, con los dos equipos creando ocasiones y aproximaciones y tratando bien al balón porque el campo acompaña y ayuda y ha sido una pena. Se ha dejado presionar por el banquillo contrario, le pasa a muchos árbitros jóvenes y ya estoy cansado de ser el bueno de la película, de estar callado y de tranquilizar a la gente porque al final siempre ayudan al que protesta y al que utiliza estas artimañas para presionar. Hoy -ayer para el lector- se ha visto claramente. Se ha equivocado en decisiones muy importantes y en un penalti clarísimo que no ha querido pitar, no porque no lo haya visto, porque estaba bien situado; me hace pensar que no lo ha querido ver".

De su expulsión dijo lo siguiente: "Me expulsa, dice, por empujar al línea. Al ver el penalti tan claro sí es verdad que salgo de mi área técnica, que no debería de haberlo hecho, y salgo corriendo para el linier. Él va corriendo, se para y choco con él y lo agarro de la cintura y él interpreta que lo he empujado. Llevo entrenando desde los 27 años que me retiré y es mi primera expulsión en categoría sénior. Me apena porque soy el primero que defiendo al colectivo arbitral porque sé que son jóvenes y que es normal que se equivoquen pero no me ha importado que me expulsaran y no me duele decirlo".

Al margen de la actuación arbitral, Juan Pedro alabó a sus jugadores: "El equipo, tanto con once como con diez, ha estado muy bien, estamos pareciéndonos al equipo que queremos, con gente muy rápida en bandas. Carrasco y Casares están en un momento espectacular, Morlán está siendo poco a poco el que queremos que sea, y se ve que están entrando en esa línea. La sensación es agridulce porque hemos merecido ganar después de las ocasiones que hemos tenido pero salgo contento y otras veces hemos ganado y no lo he salido".