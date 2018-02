Juan Pedro "Cuando estamos bien somos un equipo bastante duro"

Juan Pedro Ramos, técnico del Jerez Industrial, mostraba su satisfacción por el triunfo y por la imagen de su equipo, radicalmente distinta a la de hace una semana en Chipiona: "El equipo, sobre todo en el primer tiempo, ha jugado bastante bien, hemos tenido el balón y hecho bastantes ocasiones, llegando por bandas, que es una de nuestras armas más fuertes. Luego, en el segundo tiempo no hemos jugado tan bien, hemos controlado porque no nos han generado ocasiones pero en ataque no hemos hecho un juego tan vistoso. Contento porque se ha ganado ante un rival complicado que venía en una línea ascendente y que sabíamos que nos lo iba a poner muy difícil y la idea era no dejarles respirar, hacer desde el principio lo que hemos hecho, tener el balón y que no se sintieran cómodos, no darles vida como hicimos con el Chipiona. Victoria clara y resultado justo. Contento".

En el segundo tiempo, no obstante, el Jerez Industrial metió dos marchas menos. Así lo justificó su técnico: "En el descanso hablamos de evitar alguna tarjeta tonta o expulsión que nos complicara el partido y ha habido algunas acciones donde nos hemos relajado demasiado. No es que hayamos bajado sino que es complicado mantener un nivel de juego los 90 minutos y es normal que suceda. Creo que se ha jugado bien y los cambios han entrado con buena actitud. Prefiero haber quedado 3-0 manteniendo la portería a cero que haber metido alguno más y que nos hubiesen marcado", expresó.

El Jerez Industrial mostró su cara buena y no se pareció al de Chipiona: "Cuando estamos bien somos un equipo bastante duro. El problema es cuando no damos el cien por cien, nos entra la relajación o queremos hacer la guerra por nuestra cuenta. Ahí es donde somos un equipo mediocre. Hoy -ayer para el lector- lo hemos hecho bastante bien", dijo el técnico. También habló del Jédula: "Venía con dos bajas muy importantes por sanción y es un equipo muy joven que en su campo se tiene que hacer fuerte. Yo creo que puede salvarse si se hace fuerte en casa. Temíamos que pudieran coger confianza porque no es un filial pero casi porque tiene gente muy joven, incluso Pablo que es juvenil y ha dado un nivel muy bueno. Es un equipo competitivo pero ha sufrido bastante porque nosotros hemos estado bien y no les hemos dado opciones".

Ayer, el Jerez Industrial salió con un mediocentro defensivo -Parra- y otro creativo -Moi- además de todo el arsenal en ataque. En definitiva un equipo de más toque: "En campos grandes la idea es la de intentar jugar, aprovechar la velocidad en las bandas, las subidas de los laterales con mucho recorrido y lógicamente tener el balón. Quizá el Jédula no nos ha presionado en el centro del campo, ha salido con 4-4-2 y teníamos superioridad y hemos podido jugar el balón. La idea era jugar por bandas y hacer daño por dentro".

El equipo se sitúa a un punto del Trebujena aunque el objetivo sigue siendo "distanciarnos lo más posible del quinto, garantizarnos la liguilla e intentar llegar lo más arriba posible. El Bazán está mostrando mucha regularidad y es complicado quedar primeros. No lo descartamos porque tenemos un enfrentamiento directo dificilísimo en su casa. Nuestra línea de trabajo es hacer una progresión para estar en el mejor momento al final de temporada".

Pineda dirigió al equipo.Julio Pineda estuvo una vez más al mando del banquillo industrialista al cumplir Juan Pedro el cuarto partido de sanción, la mitad de la pena impuesta por Competición.