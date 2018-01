Juan Pedro, decepcionado y muy dolido con la sanción

Juan Pedro Ramos, entrenador del Jerez Industrial, está "decepcionado" con los ocho partidos de suspensión que le ha impuesto Competición por la redacción del acta de Morales Jiménez, árbitro del partido del pasado domingo con la Roteña, que entendió que el Pirata empujó a su asistente, lo que el técnico jerezano sostiene que es "mentira".

Tras conocer el castigo, que se antoja a todas luces desmedido e injusto -hay agresiones que se sancionan con menos partidos de suspensión-, Juan Pedro afirmaba estar "decepcionado, porque siempre he defendido y defenderé al colectivo arbitral, la dificultad y lo ingrato que es su trabajo pero sí es verdad que situaciones como esta te hacen plantearte un poquito cambiar la actitud y cambiar un poquito la forma de actuar para intentar ayudarlos, porque al final siempre sales perjudicado y la verdad es que cansa un poquito cada fin de semana vivir situaciones parecidas y por una tontería te meten la sanción que me meten".

Es triste, la decisión del Comité ha estado a la misma altura que la actuación del árbitro del domingo"

Una sanción que parte de un error al entender los colegiados que "empujo al linier, cosa que esmentira, que es lo primero que hay que dejar claro. Yo no empujo al linier, yo tropiezo con él. Él frena en seco y tropiezo con él, y se lo expliqué. Me disculpé y se lo expliqué pero ellos no querían escuchar. Me ha dolido bastante".

El entrenador del Industrial entiende que tan desmedido castigo es "culpa de los dos: el linier por digamos contar al árbitro algo erróneamente y el árbitro evidentemente lo cree pero también había un informador en el campo, y también viendo las circunstancias que se habían dado en el partido creo que debería haber redactado con más exactitud el acta y realmente haber atendido también a la realidad del partido, a lo que estaba pasando, y los errores que cometieron". El informador tampoco aclaró la jugada: "Nada, no sé si asesora al árbitro. Siempre al final de los partidos entra en el vestuario, no sé exactamente qué hizo" pero lo que está claro es que tampoco ayudó: "De hecho, reconoce que el penalti es clarísimo, el que no pita, y que la acción en la que me expulsan él no ve nada. Es complicado".

Los ocho partidos que va a estar Juan Pedro sin poder sentarse en el banquillo "es lo que menos me duele. Tenemos suficiente gente en el cuerpo técnico para poder hacerlo igual o mejor que yo, lo que más me ha dolido es que corremos riesgo de perder un punto, porque en cualquier situación complicada, cualquier discusión que puede darse viendo lo que tenemos cada domingo en la categoría, cualquier pelea o cualquier discusión de jugadores, cualquier aficionado que cualquier día se ponga más nervioso de lo normal, y pase cualquier incidente, te quitan un punto. Entonces, eso eso es lo que realmente más me ha dolido, ese riesgo y lógicamente la imagen del club y la mía personal también".

Y es que el que no haya visto el partido y la jugada y vea la sanción pensará que Juan Pedro poco menos que ha agredido al asistente: "Claro. La verdad es que por más que lo pienso no le encuentro lógica, ni al arbitraje del domingo ni a los errores que se cometieron ni a la redacción del acta, y mucho menos a la sanción que han impuesto".

Juan Pedro reflexiona a la hora de pedir más seriedad en una competición en la que los clubes se juegan mucho: "Yo creo que es cuestión de trabajo de todos, desde los entrenadores y jugadores, no buscar esa medida de presión que siempre hacen; entrenadores que están continuamente protestando, yo incluso aunque no lo comparta entiendo que protesten cuando llevan razón. Bueno, el árbitro se equivoca, te perjudica, pues entiendo la protesta, pero es que lo que utilizan es protestarlo todo para ir presionando para ir mermando la moral del árbitro y al final conseguir que se equivoquen a su favor. Creo que es trabajo de todos, de ir poco a poco cambiando un poquito la forma de actuar, tanto entrenadores como jugadores, que los árbitros también tengan más asesoramiento y más seguimiento, que por ejemplo vayan acompañados de asistentes más veteranos, que les ayuden... La verdad es que es complicado, aunque está muy vinculado a mi mundo, no conozco directamente cómo funciona el mundo del arbitraje pero creo que es función de todos: de la prensa, de jugadores, de aficionados, entrenadores, el colegio arbitral, el Comité... Entiendo que es cosa de todos".

Sea como fuere, en este caso los perjudicados son el Jerez Industrial y el propio Juan Pedro: "Es triste ya que te perjudica en el partido del domingo y en el resultado, que era muy importante para nosotros, y que además luego te hagan ese daño a la imagen del club y a la mía personal. La decisión del Comité ha estado a la misma altura que la actuación del árbitro del domingo".

El Pirata, que viene de entrenar en la Liga Nacional juvenil, donde arbitran colegiados de Segunda B y Tercera y "nunca ha habido problemas con los árbitros", esta temporada está "sufriendo bastante" y ahora "me ha tocado pagar los platos rotos sin haber hecho nada".