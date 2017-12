Juan Pedro "Hay tres equipos que tienen mejores plantillas"

A falta de la última jornada de la primera vuelta, que no se disputará hasta el primer fin de semana de enero, Juan Pedro Ramos, técnico del Jerez Industrial, está contento con el primer tramo liguero efectuado por su equipo y no tanto con la parte final. El míster echa de menos los puntos que volaron contra San José Obrero y Recreativo Portuense y apuesta por reforzar "un puesto por línea" porque ve a su equipo con un potencial inferior al de los que anteceden al Industrial en la clasificación: Trebujena, Bazán y Chiclana. De momento, el primer en llegar -tras el fichaje hace unas semanas de Thiago- es el también brasileño Camilo, futbolista de corte ofensivo.

De lo que se lleva de primera vuelta -a la que le falta el partido en Vejer-, Juan Pedro Ramos asegura que el balance es "positivo, sería injusto decir lo contrario. Sí es verdad que se nos han escapado puntos. Echo en falta los dos puntos del Recreativo Portuense y del San José Obrero. Los demás resultados los vemos dentro de lo normal: puedes perder en Chiclana y Trebujena o que el Bazán te gane aquí, pero sí es verdad que esos cuatro puntitos hubiesen sido más justos por el trabajo que ha hecho el equipo. Hicimos un comienzo de Liga bastante bueno, luego hemos tenido esa línea plana tras las derrotas de Chiclana y Trebujena pero sigo siendo exigente y pensando en que tenemos que mejorar muchísimo y que cometemos errores repetitivos sobre todo en balones parados por falta de concentración".

Trebujena, Chiclana y Bazán están un poco por encima, pero el Jerez Industrial merece luchar por ser primero"

El entrenador industrialista reconoce que "tanto Bazán, Trebujena y Chiclana tienen plantillas más completas que nosotros y están un poco por encima. Soy partidario de cambiar y que en diciembre entre savia nueva porque muchas veces aparece el acomodamiento inconscientemente. La Liga es muy larga, hay jugadores que juegan poco, se aburren y salen y hay que tener una plantilla amplia porque hay lesiones y sanciones".

Por eso, no oculta que hay que seguir reforzando al equipo: "Tenemos varios nombres en diferentes demarcaciones. Diría que un jugador por línea porque aunque la plantilla es amplia, no estamos al nivel de los equipos que están por encima de nosotros y tenemos que tener más competencia en ciertas demarcaciones". Preguntado por si esos refuerzos deben estar para el 7 de enero, dice que "no es fácil, tampoco es que tengamos muchas urgencias ni nos vayamos a volver locos. Lo que traigamos será algo que conocemos muy bien y que nos garantice lo que necesitamos. Si llega bien y, si no, pues concienciarnos de que todos podemos apretar un poquito más y competir con lo que tenemos aunque sí sería importante traer mínimo un par de jugadores que nos dé un plus extra a la plantilla para poder competir en igualdad de condiciones con los demás equipos".

Si el Jerez Industrial gana en Vejer en la última jornada de la primera vuelta sumaría 36 puntos, lo que da una proyección de 72 puntos para jugar el 'play-off' de ascenso. Juan Pedro apunta que "hacer cuentas ahora es complicado pero creo que este año harán falta más puntos que el año pasado para quedar entre los cuatro primeros. Nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible, entiendo que el Jerez Industrial merece estar peleando por ser primero hasta el final y por eso vamos a intentar reforzar al equipo. Nuestra intención es llegar al final con las máximas aspiraciones pero si el Trebujena mantiene la línea que lleva y en la liguilla está igual sería para hacerle un monumento".