Juan Pedro "La imagen del final es intolerable, el grupo es complicado"

Juan Pedro Ramos, técnico del Jerez Industrial a la espera de la decisión de la directiva de permitirle marchar al Xerez CD, no estaba nada contento con los últimos veinte minutos de sus jugadores, llegando a decir que la imagen del final fue "intolerable" y que tiene un vestuario "complicado".

El análisis del encuentro fue el siguiente: "Cuando se regalan cuatro goles y fallas cinco acaba pasando lo que ha pasado, un resultado tan abultado. Hemos dado muchas facilidades en defensa a un equipo que sabíamos que iba a ser complicado pero es que la idea era ser sólidos, no facilitarles y saber que en ataque tenemos pegada. Es de los partidos que se te junta todo, todo se te pone en contra: la suerte, el arbitraje, el acierto del contrario... porque creo que han tenido cinco ocasiones y han hecho cuatro goles".

He visto jugadores que daban el partido por perdido y que han hecho lo que les ha dado la gana......y eso no se puede permitir porque la imagen del club debe estar por encima de todas las cosas"

Posteriormente, añadió que "es intolerable la imagen del equipo al final porque puedes perder con dignidad e intentando hacer las cosas más o menos bien pero sí es verdad que el grupo es muy complicado y en situaciones como esta la verdad es que es muy duro ver al equipo así". Cuando se le preguntó si por grupo se refería a su equipo comentó que "en general, la categoría, el equipo, sí, el vestuario, claro. A ver, son jugadores muy impulsivos, muy temperamentales, y que en situaciones complicadas no saben gestionar sus emociones". Algo que, según sus palabras, se deduce que no es la primera vez que piensa: "Lo hemos hablado y en cada partido se repite la misma historia. El árbitro se puede equivocar pero si entramos en protestas nos hace doble daño porque te perjudica en el campo y luego te descentras. Luego, también he visto mucho desorden en el campo, jugadores que como que daban el partido por perdido y que han hecho lo que les ha dado la gana y eso no se puede permitir porque la imagen del club está por encima de todas las cosas y se puede ganar y se puede perder pero no de esta forma. En mi carrera deportiva es la primera vez que me pasa algo así y ya no es sólo por el resultado, que lógicamente uno está jodido, me duele más la imagen del equipo que el resultado".

Y eso que con el 2-1 hubo momentos que parecía más cerca el empate que el tercero isleño: "Hemos tenido al San Fernando 20 minutos en su campo pero sin acierto ni en la toma de decisiones ni en la finalización sobre todo y es verdad que el árbitro les ha permitido; el capitán de ellos, el 2, acaba el partido sin tarjeta amarilla cuando yo he contado que ha hecho once o doce faltas, que ha pitado, y las que no ha pitado y han sido. Eso te va mermando y limitando y en ese afán de ir al ataque hemos vuelto a cometer fallos y regalos que han hecho que hayan solventado el partido. El cuarto es cuando el equipo está desorganizado y cuando ya éramos un pollo sin cabeza pero el tercero son fallos consecutivos, y el segundo y en el primer gol". Fallos que achaca a la falta de concentración: "Yo no entiendo el fútbol de otra manera que no sea estar metido, tener las ideas claras y saber lo que hay que hacer" y preguntado por si su intención de marcharse al Xerez CD ha podido descentrar al equipo señaló que "entiendo que no, no hay nada cerrado y hemos seguido trabajando con la misma normalidad. Insisto, el equipo hasta el minuto 75 o 70 ha sido muy superior y lo único es que hemos regalado tres goles".

Por último, se le preguntó si había sido su último partido como técnico del Jerez Industrial respondiendo que "llevo en el fútbol toda mi vida y eso del último partido... pues no lo sé. Sabemos la situación, el club ha negociado, la oferta del Xerez está ahí y no sé qué puede pasar". Ahora, dijo que si sale lo hace "con la sensación amarga de la imagen que ha dado el equipo en los últimos quince minutos, eso no me lo quitan a mí, ese recuerdo lo voy a tener toda mi vida. De esta experiencia tenemos que aprender todos y yo el que más porque soy el máximo responsable y poner los medios para que no vuelva a suceder más".