Juan Pedro "No podemos salir al campo a hacer lo que nos parece una y otra vez"

Juan Pedro Ramos, técnico industrialista, estaba bastante enfadado después de la derrota de su equipo en el Gutiérrez Amérigo: "Cuando juegas tan mal y hacemos las cosas a nuestro aire, sin tener una disciplina y sin entrar en lo que se pide, pues algunas veces tenemos la suerte de ganar como pasó el día del Tesorillo o la reacción que tuvimos la semana pasada y otras veces no da tiempo para conseguir por lo menos empatar. Hemos tenido un partido malo y lo mejor es no olvidarlo porque no es la primera vez que nos pasa: exceso de confianza, suficiencia, individualismo, hacer cada uno la guerra por su cuenta. No olvidar y sí hacer borrón y cuenta nueva y empezar ya a pensar en el próximo partido porque ya pocas soluciones podemos buscar para éste", señalaba.

El míster blanquiazul no vio falta de actitud en sus jugadores pero de sus palabras se deduce que su equipo no tomó al colista como un rival de consideración. "El fútbol es once contra once, el Chipiona ha mejorado bastante y se ha reforzado bien. Tenía una base bastante buena, ha tenido un cambio de entrenador y había tenido una mejora notable en juego. Estoy convencido de que en este campo muchos equipos van a caer. Lo que pasa es que nosotros tenemos que saber competir en todo tipo de campos y situaciones y nos cuesta, la verdad. Desde el martes estuve avisando de que el Chipiona era un buen equipo y tenía jugadores muy buenos, que se había reforzado bien, que había mejorado bastante y que íbamos a sufrir mucho, que nos mentalizáramos. Muchas veces cuando intentas reaccionar ya no tienes tiempo. El fútbol siempre es desde el minuto 1 hasta el final tener siempre una actitud ganadora, competidora y tener las cosas claras y saber a lo que tenemos que jugar y hoy -ayer para el lector- no lo hemos tenido".

Luego, incidió en que hubo "falta de organización, hacer lo que se pide, de saber colocarnos, saber qué tipo de acciones hacer y no hacer... buscar lo que se trabaja durante la semana y lo que se les pide durante el partido, lo que trabajamos desde el primer día porque entiendo que tenemos un potencial bastante bueno para aprovecharlo, sobre todo en juego aéreo, y resulta que nos marcan goles de estrategia por falta de concentración y falta de intensidad defensiva y nos pasa cada domingo. Eso se puede entrenar pero es difícil de mejorar porque son los futbolistas los que tienen que estar metidos y tener ese nervio y ese veneno que hay que tener para jugar al fútbol y anticiparse y estar concentrados". Preguntado por si la derrota es una cura de humildad, dijo que "la categoría es muy difícil, no me canso de decirlo, y cuando acaban los partidos siempre soy exigente y hablo que el equipo no ha estado bien del todo y muchas veces me sabe hasta mal porque entiendo que a lo mejor resalto más lo malo que lo bueno, pero entiendo que la categoría es complicada y la diferencia está en que podemos jugar a algo, tener las ideas claras, tener cierto criterio, más o menos acertado, pero no podemos salir al campo a hacer lo que me parece una vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez más. Entiendo que tengo grandes jugadores, con mucha calidad, con potencial para jugar en mayor categoría y si no están en superior categoría es porque les falta disciplina en el campo. No es echar la culpa a los jugadores, yo soy el responsable y soy el primero que se equivoca pero tengo que ser sincero con el fútbol, con la afición y decir lo que pienso".