Juan Pedro es la primera opción del Industrial

Juan Pedro Ramos Sevilla es la primera opción del Jerez Industrial para suplir en el banquillo blanquiazul a Jesús Mendoza, que ha puesto rumbo a tierras lebrijanas para entrenar la próxima campaña al Atlético Antoniano. Juan Pedro entra dentro del perfil que busca la directiva industrialista, un técnico joven pero que cuente ya con experiencia, como es el caso al haber entrenado a equipos como el Arcos, el Bornense y, las dos últimas temporadas, al juvenil del Atlético Sanluqueño, club al que ascendió a la División de Honor de dicha categoría hace unas semanas.

La directiva que dirige Pedro Garrido se reunió el pasado jueves con carácter de urgencia tras el anuncio de Jesús Mendoza, la noche anterior, de aceptar la oferta del Antoniano. Sobre la mesa se pusieron tres nombres y el primero de ellos, el de Juan Pedro Ramos, con quien se contactó ese mismo día para preguntar por su disponibilidad. El técnico jerezano ya había comunicado días atrás al Atlético Sanluqueño que no seguiría en el club verdiblanco y se mostró abierto a incorporarse a un club con el que colaboró la pasada temporada en ocasiones puntuales. De hecho, se puede decir que ambas partes se pusieron rápidamente de acuerdo en lo que se refiere al proyecto deportivo y ahora falta que la directiva realice su propuesta económica. El entrenador llevaría a su propio cuerpo técnico, básicamente el mismo con el que ha estado trabajando en sus dos años en el Atlético Sanluqueño.

La comisión deportiva del Jerez Industrial cree que Juan Pedro Ramos es la persona idónea para hacerse cargo del equipo al conocer perfectamente la plantilla blanquiazul. Sin embargo, no es la única oferta que tiene el exjugador del Xerez CD, si bien es la más concreta. Y es que el técnico iba como director deportivo en la candidatura de Juan Bellido a la presidencia del Xerez Deportivo FC. No obstante, Bellido se ha unido a la candidatura de Rafael Coca, quien lleva a Edu Villegas como responsable de la parcela deportiva, y éste a Javier Otero como ayudante y a Dani Pendín al frente de la coordinación de la cantera.