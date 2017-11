Juan Pedro: "La sanción a Morlán es una barbaridad"

Tres partidos de sanción le han caído al delantero del Jerez Industrial Morlán por la expulsión del pasado domingo en Villamartín. El Comité de Competición ha considerado como atenuante que el jugador se personase en el vestuario del árbitro el término del encuentro para pedir perdón por su acción. De no haber sido así, Competición le habría castigado con cuatro partidos y al club se le habría impuesto una falta grave (a la tercera se resta un punto en la clasificación). De esta forma, Morlán se va a perder el encuentro de este fin de semana contra El Torno, el próximo ante el San José Obrero y el del 3 de diciembre contra el Recreativo Portuense.

Juan Pedro Ramos, técnico industrialista, considera la sanción "una barbaridad" aunque es partidario de no recurrirla. El entrenador cree que el árbitro "se equivocó en la decisión porque creo que no fue justa la roja y creo que también se equivoca en la redacción porque dice que el balón no está en juego cuando Morlán lo llevaba y recibe dos patadas por detrás. Pensábamos por lo que comentó al delegado que le iba a caer un partido pero cuando leímos el acta ya sabíamos que iban a ser más. Son tres partidos y habrá que buscar otras soluciones, no nos queda otra".

Juan Pedro no cree que los árbitros le hayan 'tomado la matrícula' a su delantero, que cuenta con algún que otro antecedente en temporadas anteriores: "Morlán es un futbolista corpulento, fuerte, pero la verdad es que con nosotros no ha tenido este año ninguna acción y creo que es la primera tarjeta que le echan. Hemos hablado mucho con él porque sabemos que hay antecedentes; el comité lee el acta y aplica el reglamento, no creo que por ser un jugador con algún antecedente vaya a tenerlo en cuenta. A lo mejor es una acción que merecía la amarilla, la roja es excesiva y la sanción de tres partidos, una barbaridad".

El técnico no se plantea recurrir la sanción: "No soy partidario. La gente dirá ¿y los tres puntos de Guadiaro? Pues sí, son bienvenidos, pero me gusta hacer las cosas bien en el campo y a no ser que sea algo muy clamorosa no me gusta recurrir. La acción no es clamorosa, mi interpretación es que protege el balón y a lo mejor reacciona de una forma con una excesiva fuerza y puede ser entendible. Si el club lo estima conveniente, pues adelante porque tiene que mirar por sus intereses y si pensamos que es una injusticia y tenemos los medios se podría hacer".

Por otro lado, La Canaleja no es el campo ideal para jugar contra El Torno, según el míster blanquiazul. "Hubiese preferido jugar en un campo más amplio como Picadueñas o los Marianistas, que además tiene un césped más nuevo y de más calidad. Lo ideal hubiera sido cambiar el orden con El Torno y haber jugado en su casa pero Medio Ambiente no decidió hasta el lunes y con la esperanza de jugar en Chapín aguantamos y cuando nos informan de que no se puede jugar ya era tarde para pedir el cambio", esgrimió.