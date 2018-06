Juan Rosillo, "muy ilusionado por poder volver a mi casa"

El Xerez Club Deportivo presentó ayer a su segundo refuerzo para la próxima temporada, el punta jerezano Juan Rosillo, formado en la cantera azulina, donde militó nueve temporadas, las últimas cinco en el Xerez B, con el que logró el ascenso a Tercera División de la mano de José Antonio Luna cuando aún estaba en su etapa juvenil.

Vicente Vargas, director deportivo del Xerez CD, presentó al punta que ha militado en el Xerez DFC y el Guadalcacín durante las últimas temporadas, aunque a mitad de la campaña pasada se marchó a la UD Los Barrios. Del delantero comentó que "lo tuve conmigo en la cantera dos años en juveniles y en aquel segundo año pasó al equipo de Tercera División y fue uno de los sobresalientes, ascendiendo".

Juan Rosillo expresó su satisfacción por "volver al Xerez, ésta es mi casa" y reconoció que Vicente Vargas llevaba varias intentonas sin éxito para hacerse con sus servicios: "Este año cuando me llamó me presentó el proyecto y salí bastante ilusionado. Vengo con muchas ganas de aportar mi granito de arena y con mi experiencia en estos años en Tercera puedo ayudar bastante", señaló.

Al delantero jerezano le ha convencido el proyecto azulino de luchar por estar en la pelea por acabar arriba: "Vicente me comenta que va a hacer un equipo con aspiraciones a jugar liguilla y yo quiero luchar ya por estar arriba y dejar el objetivo de la permanencia, buscar unas aspiraciones más altas. Me comentó que la expectativa es de estar arriba y que se va a hacer un equipo para ello. Ha sido unas de las razones por las que he decidido firmar aquí".

Rosillo acumula varias temporadas en Tercera División con el Guadalcacín y sabe que "la categoría es muy complicada, hay mucha competencia pero también sé que el Xerez es un equipo con mucha historia, uno de los más importantes y si el equipo sale bien, con una buena dinámica y hay un buen vestuario creo que podemos hacer una buena campaña". Si finalmente la categoría se configura con 21 o 22 equipos, será un año aún "más duro, habrá equipos muy fuertes, filiales y otros con gran presupuesto y mayor competitividad. Pero confío en el equipo que se va a hacer y estar en los puestos de arriba", apuntó.

El futbolista no pudo debutar con el primer equipo en su etapa anterior aunque entrenaba asiduamente con el primer equipo. Ahora quiere quitarse esa espina: "No pudo ser en aquella época cuando estaba en el filial, estuve a punto de debutar pero las circunstancias no se dieron y ahora quiero demostrar lo que no pude en aquella época, estoy muy contento y tengo bastante ilusión". Aquella etapa le sirvió para crecer como futbolista: "Si no hubiera sido por el Xerez a día de hoy no hubiera llegado donde he llegado, jugando tantos años en Tercera División. Si me conocen en la categoría es por aquellos años en los que estuve en el Xerez y las pretemporadas en el primer equipo".

Considera que donde puede rendir mejor es en la punta aunque "con el paso de los años los entrenadores me han ido colocando en banda. Donde verdaderamente me siento a gusto es de delantero centro porque es donde he desarrollado mi carrera desde que era pequeño. Vivo del gol y jugando en banda tienes menos oportunidades pero llevo ya bastante años acoplado en la banda y ya me siento igual de a gusto en un puesto u otro".