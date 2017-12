Jurado y Salas ganan en la fiesta de Juan Fernández

Protagonista

Juan de Dios Jurado: "Debutar con el Maratón en Jerez y ganar es para estar muy contento"

Juan de Dios Jurado (Maratón Jerez) se impuso en la Media jerezana con autoridad, entrando en solitario en Chapín:“Hemos estado un grupo de cuatro o cinco atletas al principio, a un ritmo de 3:35, por ahí. A mí me apetecía correr un poco más rápido y sí es verdad que he pegado un pequeño cambio, he ido un poquito más rápido, a 3:30 el kilómetro, y se ha abierto la carrera con distancias tanto con el segundo como el tercero y el cuarto, un par de compañeros míos del Maratón. Y sí, a partir del kilómetro diez me he intentado ir, hacer un poquito de hueco y al final lo he podido hacer, el ritmo de 3:30un poquito bajo, y bien, hasta el final prácticamente he ido solo”. El ritmo de tres minutos y medio por kilómetro “más o menos era el que tenía pensado pero siempre correr solo no es igual de cómodo que correr en grupo pero era un ritmo que tenía entrenado. También es verdad que con el tiempo que estaba haciendo de aire y de frío no daba para correr un poquito más, así que contento”.

El frío y el viento se dejó notar, sobre todo en los tramos abiertos del recorrido:“Viendo las previsiones esperaba un peor día pero con el día así tan frío cuesta entrar en calor, más o menos lo que esperaba era 1:13, que es el tiempo que he hecho al final, así que contento. Debutar con el Maratón en Jerez y ganar es para estar muy contento”. Jurado es jiennense pero asegura tener “alma jerezana, he trabajado un tiempo en la ciudad y estoy unido sentimentalmente a Jerez”.

Así, ayer se estrenó en un recorrido que le agradó: “La ciudad la conocía, creo que discurre por las zonas más emblemáticas de la ciudad, no se puede estar en todos los sitios porque Jerez es muy bonito y cada rincón es para correrlo pero el recorrido no se deja ninguna parte y la verdad es que es muy bonito, yo lo he disfrutado mucho”.