Justa derrota del Xerez DFCJuan Antonio "Estuvimos mal, nos superaron en todo"

El Xerez Deportivo FC no pudo sacar nada positivo de su visita al Municipal Pérez Ureba, donde fue derrotado por un Conil que, en líneas generales, mereció llevarse los tres puntos por ser superior tanto en juego como en ocasiones. De este modo, el equipo azulino firmó la primera derrota desde que Juan Antonio Sánchez Franzón se hizo con las riendas de la plantilla tras la marcha de Dani Pendín hace nueve jornadas. En esta excelente racha que se truncó ayer, los xerecistas han sumado seis victorias, una de ellas con González, y dos empates.

Desde que saltaron al terreno de juego, los hombres de Sánchez Franzón no encontraron la manera de sentirse cómodos ni de sacudirse el dominio de su rival. El Conil tomó el mando del partido y ya en esos primeros compases del encuentro maniató a los jerezanos, que no encontraban la fórmula de quitarse de encima la presión.

Durante el primer tiempo, Goma fue el único jugador azulino que llegó a inquietar la portería de Jairo por mediación de dos buenas oportunidades para marcar, pero ninguna de las dos llegó a concretarse. Por otro lado, los jugadores del Conil, con las ideas mucho más claras, sí que gozaron de más continuidad en el juego, llegando a generar ocasiones inquietantes cerca del área del guardameta Edu Villegas.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto jerezano pareció saltar al terreno de juego con las ideas un poco más claras e incluso rondó la portería rival en un par de oportunidades. Sin embargo, el Conil seguía amenazando con su poder ofensivo y pudo adelantarse en un par de contraataques que no acabaron siendo gol por poco. Edu Villegas también tendría la culpa, ya que atajó un potente disparo lejano por parte del Conil.

Jairo, el portero local, tampoco se quedaría atrás y realizaría una espectacular parada tras un remate de Antonio que pudo suponer el gol de los xerecistas.

No obstante, a doce minutos para el pitido final del partido, fue el Conil el equipo que golpeó para marcar un gol que acabaría siendo definitivo. Mario, con un potente zapatazo desde lejos, adelantaría a los suyos justo antes de que el colegiado tuviese que parar el partido por el comportamiento de una parte del público durante casi diez minutos.

En los instantes finales, el Xerez Deportivo FC quemaría las últimas naves para tratar de empatar la contienda, pero le faltó fortuna y fe en lo que hacía. Javi Tamayo y Pedro Herrera lo intentaron, pero se volvieron a topar con un inspirado Jairo, que desbarató ambas ocasiones y dejó a los jerezanos con la miel en los labios.

Jairo

Mario

Silveira

Fran

Rubén

Narváez

Adrián, 54'

Zequi

De Gomar, 68'

Bicho

Antonio Naváez, 90'

Cornejo

Crespo

Pablo, 82'

Cota

Edu Villegas

Adri Domínguez

Borja Perea

Antonio

Álvaro Ramírez

Moreno

Pedro Herrera, 78'

Barba

Goma

Copero, 67'

Carlos Cuenca

Caballero

Biri, 72'

Javi Tamayo

Gol: 1-0 (78') Mario. Árbitro: Lafuente Sánchez (sevillano). El partido se suspendió durante unos minutos en el segundo tiempo porque el colegiado entendía que la seguridad no estaba garantizada y no se reanudó hasta que no llegó al campo la Guardia Civil. Amonestó a los locales Cornejo, Bicho, Rubén, Crespo, De Gomar, Silveira y Fran y a los visitantes Benítez, Moreno, Javi Tamayo y Álvaro Ramírez. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 19ª jornada del Grupo I de División de Honor, disputado en las instalaciones del Municipal Pérez Ureba ante algo más de 500 espectadores, muchos de ellos aficionados azulinos

Juan Antonio Sánchez Franzón, preparador del Xerez Deportivo FC, encajó su primera derrota en el banquillo azulino resignado y no dudó al afirmar que "el Conil ha ganado de forma justa, creo que ha sido superior a nosotros en todos los aspectos y nada más, no hay que buscar justificaciones. Han sido superiores, se lo han merecido y hay que felicitarles. No entramos nunca en el partido y un ejemplo lo tenemos en los últimos cinco minutos. Teníamos que jugar en campo contrario y terminamos en nuestra área. Insisto, ha sido un partido por nuestra parte muy malo, en el que ellos han sido muy superiores en todos los aspectos, nos ha faltado absolutamente de todo. Lo he repetido en numerosas ocasiones antes de perder este primer partido, nosotros si no somos un equipo intenso en todos los aspectos somos un equipo muy vulgar".

El centrocampista David Orihuela no entró en la convocatoria y el técnico azulino aclara que "no sé si se ha notado o no que no ha estado. El fútbol siempre se juzga a posteriori. Yo tomo la decisión de que no juegue Orihuela y, a posteriori, como el equipo ha perdido y no ha jugado bien evidentemente puede parecer un error pero yo estoy absolutamente convencido de que no lo es".

Goma fue sustituido a falta de veinte minutos para el final del choque. Juan Antonio explica que "lo saqué del campo porque buscaba más el último pase con Copero. Con la situación en punta de Javi y Goma es verdad que estábamos disputando más pelotas pero ninguna era clara y lo que buscábamos era un futbolista por detrás que diera ese pase a Javi Tamayo o Biri cuando le dimos la oportunidad, esa fue la intención del cambio".

Con esta derrota, que llega tras seis victorias y dos empates, se corta una racha "muy buena de resultados. Todos sabíamos que teníamos que perder, ojalá se repita otra racha exactamente igual pero a mí lo que me deja dudas es el partido que ha hecho el equipo. Tú puedes perder teniendo ambición, con las ideas claras pero a nosotros nos ha faltado absolutamente de todo. Me preocupa más la derrota por cómo ha sido que por la derrota en sí".

Para tapar las carencias mostradas en Conil, el preparador isleño tiene claro que su equipo "tiene que ser intenso en todos los aspectos, en el táctico, en el físico y también en el de contacto. Si no hacemos eso, somos vulgares. De todos modos, en estos ocho partidos que yo llevo aquí, este es el único encuentro en el que nos ha faltado de todo en los noventa minutos o en casi los cien que ha durado este partido. Han habido otros encuentros en los que nos hemos despistado quince minutos o diez, pero aquí nos ha faltado todo en todo momento. El equipo no ha entrado en el partido".

Sobre los refuerzos que lleva esperando desde que llegó, detalló: "Hay muchas limitaciones a la hora de firmar. El aspecto económico influye por encima de todo y me tengo que someter a las normas. Yo ya dije hace mucho tiempo lo que el equipo necesita pero sé también las urgencias económicas que tiene el equipo y lo tengo que aceptar. Pienso que el equipo necesita cosas, lo decía cuando estábamos ganando y sigo pensando lo mismo".

El próximo fin de semana arranca la segunda vuelta, con un tramo de calendario, a priori, asequible para el Xerez DFC. Juan Antonio no se fía ya de nada ni de nadie: "El calendario puede que sea ahora más fácil pero no vale confiarse, en la primera vuelta el equipo perdió las opciones de estar arriba en estos compromisos. Todo está bastante igualado. Hubiese sido importante ganar pero no ha ido así y ahora cada partido va a ser una guerra. Vamos el domingo a San José y ellos acaban de ganarle al Cádiz B, nos va a costar todo la misma vida".