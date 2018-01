Ni en La Juventud ni en Torrecera, en El Palmar

La historia interminable. Nuevo cambio de día, hora y escenario para el encuentro que este fin de semana deben disputar Xerez Deportivo y Cabecense. Si en un principio todo hacía indicar que se jugaría en La Juventud y luego fue fijado en el Sánchez Portella de Torrecera para el domingo a las doce de la mañana, ahora todo ha cambiado otra vez.

Si no se producen más alteraciones, que en el Deportivo todo es posible, el enfrentamiento ante los sevillanos se adelanta a la jornada del sábado por la tarde. El partido se jugará a las seis en El Palmar de Sanlúcar de Barrameda, escenario en el que los azulinos perdieron el pasado domingo por 3-0 ante el Atleti.

El trato del Atleti ha sido de escándalo y lo de este Ayuntamiento ya no tiene nombre"

Cuerpo técnico y futbolistas se reunieron el pasado lunes por la noche y tomaron la decisión de no disputar este compromiso en el Sánchez Portella, un campo de césped artificial y de reducidas dimensiones, similar al Carlos Marchena del Cabecense.

La primera intención fue abonar el importe correspondiente por jugar en La Juventud pero el XCD se encontró con el no por respuesta por parte de la Delegación de Deportes, ya que la solicitud se realizó fuera de plazo.

Tras contactar con los clubes con terreno de juego de césped natural de localidades cercanas, el Sanluqueño fue el que accedió a la petición y ha puesto sus instalaciones a disposición del Deportivo una vez más.

Vicente Vargas, director deportivo del XCD, se mostraba ayer bastante enfadado con la decisión del Ayuntamiento y no entendía los motivos por los que no le dejaban jugar en La Juventud. "Estamos fuera de plazo, pero es que se trata del campo de La Juventud, no de Chapín y vamos a pagar por el uso del campo. Lo que le está haciendo a este equipo el Ayuntamiento es que ya no tiene nombre".

Sobre la decisión de cambiar de escenario, aclaró: "Estamos ante un partido muy importante para nosotros y los futbolistas no quieren jugar en césped artificial para no dar facilidades al rival. Es cierto que el campo de Torrecera es parecido al de ellos y eso les puede beneficiar porque está mucho más acostumbrados".

Vargas quiso agradecer "a la junta directiva del Sanluqueño una vez más que nos ayude. Hemos hablado con ellos, les hemos explicado nuestro problemón y han puesto a nuestra disposición sus instalaciones. Una vez más se demuestra el cariño que nos tienen fuera de Jerez. El trato ha sido de escándalo".

El Palmar será el quinto escenario en el que los azulinos disputen partidos como locales esta temporada. Abrieron la competición en el Andrés Chacón de La Barca, luego jugaron en La Juventud, pasaron por el Sánchez Portella de Torrecera, Chapín y ahora El Palmar. Increíble pero cierto y seguro que el XCD utiliza algún campo diferente más en lo que resta para el final de la segunda vuelta de la competición.