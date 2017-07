Llega la hora de la verdad

La II edición de la ‘Diario de Jerez Pádel Cup’ ha comenzado. Esta competición organizada por Pádel Extreme y patrocinada por Diario de Jerez dio el pistoletazo de salida en el día de ayer y finalizará el próximo día 11 de agosto. Este torneo cuenta con las categorías masculinas (A, B y C), femenina (B y C), una categoría mixta y una de menores (sub 12).

Los 200 participantes de esta edición de 2017 disputarán un mínimo de seis partidos. Los mismos se jugarán a dos sets y con un súper ‘tie break’. Los compromisos podrán adelantarse a la fecha en la que estén programados si fuera necesario, pero nunca retrasarse y cada pareja podrá contar con un tercer jugador suplente sin ningún límite de partidos para este. Además, las jugadoras femeninas de primera categoría podrán optar por jugar en primera o segunda categoría masculina si lo desean.

Durante las cuatro primeras semanas del torneo las parejas jugarán una fase de grupos para posicionarse de cara al cuadro que se formará en la quinta y última semana de competición. “Este año contamos con varias parejas de la primera categoría masculina con un nivel alto, al igual que en la categoría mixta. En la categoría femenina también veremos un nivel bastante potente. Por lo general, el nivel más alto que disfrutaremos en esta edición será el de jugadores de nivel provincial” puntualiza Fran Pérez, uno de los organizadores de este torneo.

La II ‘Diario de Jerez Pádel Cup’ premiará a los campeones de cada categoría con trofeos, palas, material deportivo y suscripciones digitales a Diario de Jerez.

Asimismo, la competición se desarrollará en las cinco pistas cubiertas de Pádel Extreme, considerado el mejor club de pádel de la provincia de Cádiz por sus instalaciones. Cuenta con aire acondicionado en todo el recinto por lo que se podrán disputar partidos durante un gran número de horas al día sin tener que estar pendiente de las altas temperaturas.

Fran Pérez señala a este respecto que “esperamos muy buen ambiente en nuestras instalaciones. La idea es que el trofeo sea muy dinámico para los jugadores, de manera que puedan disfrutar de una sana disputa por hacerse con la victoria. Nuestro objetivo es que sea un torneo más social que deportivo, sin dejar a un lado la competición”.

El año pasado, la primera edición de la ‘Diario de Jerez Pádel Cup’ resultó todo un éxito con más de 200 participantes. Además, Diario de Jerez en esta nueva edición publicará cada semana los resultados de los partidos, crónicas, fotografías y entrevistas con los participantes.