Le llega la hora de la verdad al Atlético Sanluqueño. Los de Rafa Carrillo afrontan el partido de vuelta en la isla canaria de La Palma ante el Mensajero con el gol de ventaja del choque disputado en El Palmar. Hoy, sobre el césped artificial del Silvestre Carrillo, los verdiblancos buscarán el pase para la ronda semifinal de ascenso a Segunda División B.

El viaje a tierras canarias no comenzó con buen pie. Un retraso del vuelo Jerez-Madrid provocó que la expedición perdiera el vuelo directo a La Palma y tuvo que tomar otro a Tenerife, donde pasó la noche, por lo que no llegará hasta su destino final hasta hoy mismo. Por este motivo, la plantilla no pudo entrenar por la tarde como en un principio estaba previsto. Una expedición de 18 jugadores en la que no están los lesionados Fran, Reina y Marcelo y tampoco Adrián Gallardo, que se quedó en la península dado que está a punto de ser padre.

El Sanluqueño tiene que defender el 1-0 de la ida, donde a poco que hubiera tenido más puntería, habría sentenciado la eliminatoria. No fue así y en la expedición verdiblanca todos son conscientes de que habrá que marcar un gol para afrontar con algo de tranquilidad los 90 minutos. Y es que el Mensajero, que en El Palmar dio muestras de estar peor físicamente que el Sanluqueño, tendrá a favor un campo de césped artificial, superficie que esta temporada se le ha atragantado a los de Carrillo.

Si el Mensajero es un equipo fiable en su estadio, donde sólo ha perdido cuatro partidos esta temporada, el Sanluqueño también es un equipo con muchos argumentos, tanto ofensivos como defensivos. En este último plano, hay que destacar que los de Rafa Carrillo dejaron la puerta a cero en la ida y que, además, sólo han encajado 7 goles en la segunda vuelta del campeonato. Datos que hablan del poderío defensivo de un equipo que arriba tiene dinamita con Güiza y Mawi aunque hay que destacar la notable ausencia de Adrián Gallardo.

Rafa Carrillo, técnico cordobés del Sanluqueño, apuntaba en la previa del choque que "llevamos una mínima ventaja que tenemos que hacerla valer. Vamos a tener un partido totalmente diferente al que tuvimos en casa. Aquí fuimos superiores, no permitimos que hicieran su estilo y allí va a ser más complicado, tendremos un ambiente hostil con su afición y un campo difícil, pero si queremos pasar de ronda tenemos que tener en mente todos estos problemas y ser fuerte ante cualquier adversidad que tengamos y demostrar que somos un equipo competitivo como demostramos en la competición y en el primer partido contra ellos".

En cuanto a las bajas, Carrillo señalaba que "estas cuestiones nos hacen perder efectivos y sabemos que no vamos con toda la plantilla" pero se mostró confiado en los jugadores que sí están disponibles.

En esta ocasión, la afición verdiblanca no estará presente en La Palma. El viaje es costoso y la mayoría verá el partido por televisión (la plataforma de pago Footters televisa el choque) por lo que el equipo estará 'huérfano': "Ojalá pudiéramos mandar a 10 o 20 aficionados que nos den ese empuje que siempre da encontrarse a gente de tu tierra. Aunque no estén, vamos a intentar que ese sentimiento se transmita en el vestuario para salir al partido con esa conciencia de brindarles el pase. El esfuerzo es para que la afición se sienta en armonía con su equipo y podamos ofrecerles al menos un partido más de la fase de ascenso.