Llueve sobre mojado

A día de hoy, jueves, el Xerez Deportivo FC todavía no sabe en qué campo recibirá al Isla Cristina la próxima jornada, partido que se debería disputar este fin de semana. La imposibilidad de utilizar Chapín, anunciada ayer por Laura Álvarez, delegada de Deportes, por las lluvias caídas en las últimas horas obligaba a los equipos que aspiraban a jugar en el estadio a buscar campos alternativos: el Xerez CD ya fijaba el martes el derbi con el Guadalcacín en el Sánchez Portella de Torrecera el domingo (17:00 horas) y ayer el Jerez Industrial comunicaba que repetiría en La Canaleja para recibir al Recreativo Portuense, el domingo a las 16:00 horas.

Queda por fijar su partido el Xerez Deportivo FC, que al filo de las ocho y media de la tarde emitía un comunicado tras "una reunión de carácter urgente ante las últimas noticias aparecidas en diferentes medios en relación a la disputa de la 14ª jornada de liga en el Estadio Municipal de Chapín. Desde el club se comunica que, hasta la fecha, se sigue a la espera de una notificación oficial por parte del Ayuntamiento donde se confirme o se deniegue la posibilidad de utilizar la instalación municipal el domingo 3 de diciembre para celebrar el partido ante el Isla Cristina CF. A expensas de la decisión definitiva, el club ya trabaja en diferentes alternativas que se comunicarán de manera oficial a través de los canales del club buscando siempre el beneficio deportivo y de los socios".

En el Xerez CD también aseguran que no han recibido contestación a su petición de alquilerEl Xerez Deportivo FC no descarta aplazar el partido al día 6 si Chapín va a estar listo

La reunión se convocaba de urgencia tras conocer que el partido con el Isla Cristina no se podía jugar en Chapín, como el club anunciaba poco antes de las cuatro de la tarde en un comunicado anterior: "La junta directiva del Xerez Deportivo FC celebrará esta tarde una reunión de urgencia para determinar la fecha, el lugar y la hora en la que se disputará el partido ante el Isla Cristina CF debido a la imposibilidad de jugar en el Estadio Municipal de Chapín".

De esta forma, continúa el culebrón de la resiembra de los campos municipales de césped -Chapín y La Juventud- con los clubes quejándose de que las comunicaciones con el Área de Deportes no son fluidas: en el Xerez CD aseguran que no han recibido contestación a su petición de alquilar el estadio para el derbi con el Guadalcacín y el Xerez DFC no tomará determinación alguna hasta no recibir la comunicación oficial de que Chapín no puede utilizarse; desde Deportes se asegura que ayer hubo comunicación oficiosa de la imposibilidad de jugar en el estadio y que hoy por la mañana el club azulino recibirá la respuesta oficial.

Por tanto, hasta la jornada de hoy jueves el Xerez Deportivo FC no determinará dónde y cuándo jugará con el Isla Cristina, con todas las opciones abiertas por el momento: desde repetir en Rota o buscar campo alternativo hasta aplazar a la jornada festiva del miércoles 6 el envite si el estadio Chapín estuviera disponible para entonces.

Ni Medio Ambiente ni Deportes hicieron ayer público el informe en el que se indica que Chapín no está disponible este fin de semana.