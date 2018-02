Lobato debuta con el Fantini Europa en Francia

El ciclista trebujenero Juanjo Lobato se ha enrolado en el equipo italo-japonés Nippo Vini Fantini Europa Ovini, co el que ayer ya debutó en la Clásica de L'Ardechè francesa acabando en el puesto 89 a más de ocho minutos del ganador, el ciclista local Romain Bardet. "Posiblemente no ha sido la mejor carrera para debutar este año por su dureza, pero sin duda alguna hoy no hay nadie más feliz que yo... mañana más y mejor". En efecto, el ciclista de Trebujena disputa hoy la Drome Classic, con salida y llegada en la localidad francesa de Valence.

"Estoy muy contento y agradecido a NIPPO Vini Fantini Europa Ovini por esta gran oportunidad. Han sido unos meses muy duros en los que incluso llegué a creer que mi etapa como profesional había acabado. Sin embargo, no dejé de salir entrenar con la esperanza de encontrar un equipo que confiara en mí. Los triunfos no se pueden prometer, pero lo que sí puedo asegurar es que me voy a dejar la piel para agradecerles la confianza depositada en mí en esta nueva oportunidad", comentó el ciclista en una de sus redes sociales, una vez que se ha hecho público su desembarco en la escuadra italiana, que tiene a Damiano Cunego como jefe de filas. "Finalmente, también quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo durante estos meses. Vuestros mensajes me han ayudado a salir adelante y a seguir confiando en que todavía me quedan muchos años para disfrutar del mejor deporte del mundo".