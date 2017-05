El Lora baja y ya no se juega nada con el Xerez

El Lora descendió de forma matemática a Primera Andaluza tras su severa derrota en el Felipe del Valle y las victorias de Rota y Olímpica Valverdeña, que le dejan a cuatro puntos de la salvación tras la penúltima jornada. De esta forma, el cuadro sevillano no se jugará nada en el envite de la última jornada de Liga, contra el Xerez CD, partido en el que además no podrá contar con Vladi, Ismael ni Ibra, los tres expulsados ayer en el partido ante el San José, encuadrado en mitad de la tabla y carente de presión pero que inflingió una dura derrota a los visitantes. El conjunto cañamero no tuvo piedad de los loreños, que ya sabían que su visita a La Rinconada no sería un camino de rosas, como así fue.