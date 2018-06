Lorenzo continúa en la onda

Más información Pedrosa y el infortunio

Jorge Lorenzo será compañero de Marc Márquez los dos próximos años. La noticia que corrió como la pólvora en el mundo del motociclismo en la tarde del pasado martes se confirmó a primera hora de ayer con el anuncio del Honda Repsol Team, que en un escueto comunicado, hizo oficial el fichaje del balear para las dos próximas temporadas. "Honda Racing Corporation se complace en anunciar el fichaje del tres veces campeón mundial de MotoGP Jorge Lorenzo. El piloto español se unirá al equipo Repsol Honda durante los dos próximos años. A partir de 2019, Lorenzo se convertirá en compañero de equipo del cuatro veces campeón mundial de MotoGP Marc Márquez: dos grandes campeones con gran talento y grandes esperanzas que harán un equipo más fuerte y contribuirán al desarrollo de HRC".

Con la salida de Lorenzo de Ducati clara desde hace semanas aunque no se confirmara hasta el pasado fin de semana en Mugello, donde curiosamente el balear conseguía su primer triunfo con la marca de Borno Panigale, se pone fin a los rumores que situaban al balear en una Yamaha satélite, extremo que el piloto mallorquín no confirmó nunca aunque Lin Jarvis, director técnico de Yamaha Oficial sí que habló abiertamente de buscarle al último piloto que hizo campeón del mundo a Yamaha un asiento en un equipo satélite aunque con moto oficial. Descartada esa vía, y ante la salida de Dani Pedrosa, cantada desde la llegada de Alberto Puig como director técnico de Honda, el equipo nipón movió sus fichas e 'hizo caso' a Marc Márquez, quien en más de una ocasión ha manifestado su deseo de tener al otro lado del box como compañero al piloto "más fuerte posible". Honda sondeó a Johann Zarco, quien se decantó finalmente por el proyecto de KTM, y también han sonado los nombres de Joan Mir y Jack Miller. El primero parece que recalará finalmente en Suzuki.

11Títulos. Márquez tiene 6 títulos mundiales (4 en MotoGP) y Lorenzo, cinco (3 en MotoGP)

Sin duda, Honda será más fuerte en 2019 con Lorenzo en el box. Ya tiene al actual campeón, que va camino de conseguir el quinto título en la categoría de MotoGP. Ahora, se suma al proyecto otro de los más laureados del 'paddock', con tres mundiales en su cuenta particular, todos con Yamaha. Entre Márquez y Lorenzo suman la friolera de once títulos mundiales. Si el catalán tiene 4 en MotoGP, uno en Moto2 y otro en 125, el balear no le va a la zaga, con dos campeonatos en 250cc y los tres ya reseñados en MotoGP. Además, Lorenzo tiene fama de ser un piloto que desarrolla muy bien la moto, justo el punto fuerte de Pedrosa, del que siempre se ha dicho que afinaba y Márquez remataba.

Ahora está por ver la 'convivencia' entre los dos boxes del mismo equipo. Tanto Márquez como Lorenzo son dos ganadores natos, con una ambición desmedida, cada uno con sus egos y Honda tendrá que gestionar muy bien esos aspectos para encauzar los fines de semana al único objetivo que es el de ganar carreras. Honda gana con el fichaje del piloto balear. Era lo mejor que había en el mercado. Un piloto ganador y con 'hambre' después de un año y medio de auténtico calvario en Ducati. Lorenzo es otro que no ha podido imponerse a la 'Desmosedici'. Creyó que podía, como también lo pensó en su día Valentino Rossi. Ambos tuvieron que salir, el italiano se cobijó de nuevo bajo el paraguas de Yamaha y ahora el español hace lo mismo yéndose a Honda. Lorenzo se va de Ducati pensando que era absolutamente capaz de ganar el Mundial con la marca italiana pero, veladamente, acusa a Ducati de no haber creído en sus consignas para poner la moto a su gusto. Para Lorenzo, esa teoría se vio reforzada este fin de semana con su victoria en Mugello, la primera con Ducati desde su fichaje la pasada temporada.