Lorenzo dejará Ducati, pero seguirá en MotoGP

Jorge Lorenzo, cuya continuidad en Ducati se ha puesto en duda, afirmó en el circuito de Mugello, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Italia, que, "al contrario de lo que se ha publicado en algunos medios", va a "correr al ciento por ciento dos años más en MotoGP; y será con una moto competitiva". "En Montmeló, seguramente, tendréis más información, pero del futuro sólo puedo decir esto", recalcó el balear.

Lorenzo, que desde que llegó a Ducati no ha obtenido los resultados esperados también se refirió a las recientes declaraciones del director general de su escudería, el italiano Claudio Domenicali, que manifestó que el mallorquín "es un gran piloto que no ha sabido encontrar la forma de extraer lo mejor" de la moto, a lo que el español replicó: "No soy un gran piloto, sino un campeón de mundo".

"Él es el capo y da sus opiniones. Yo debo respetarlas, pero yo le digo esto, yo no soy un gran piloto, soy un campeón", subrayó de nuevo el español.

"De aquí a final de temporada voy a dar el máximo de mí, como siempre he hecho, por el equipo y por los aficionados de Ducati, para intentar conseguir podios e incluso victorias, porque eso es lo que hacen los campeones", destacó Lorenzo, que explicó que señaló su representante, Albert Valera, está mirando "otras alternativas". "Por las declaraciones y por lo que se palpa en el ambiente, estamos mirando otras cosas y todo es posible, pero a día de hoy no puedo decir nada más".

En lo estrictamente deportivo, Jorge Lorenzo dijo que no tiene la sensación de que en Italia se juegue su futuro, ya que "cada carrera es importante". "Mugello lo es todo para los aficionados de Ducati y es un circuito que le sienta muy bien a la moto y a mí mismo, pero el resultado del domingo no definirá mi futuro. Para mí sería una pena cerrar esta etapa con Ducati", finalizó.