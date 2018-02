Lorenzo pisa fuerte

Los primeros entrenamientos de la pretemporada 2018 han confirmado varias cosas. La primera de ellas que la Ducati Desmosedici ha mejorado en cuanto a las prestaciones de la pasada temporada, en la que Andrea Dovizioso fue subcampeón del mundo por detrás de Marc Márquez, pero con un Jorge Lorenzo que pasó problemas todo el año en su primera tentativa con la firma italiana.

En Sepang, escenario de los primeros test de pretemporada, Jorge Lorenzo y su Ducati Desmosedici GP18 arrasaron en la tercera y última jornada de entrenamientos, confirmándose que el balear puede estar este año a la altura de los mejores. Mientras que en la primera jornada Pedrosa (Honda) y en la segunda Viñales (Yamaha) se llevaron los mejores tiempos, Jorge Lorenzo (Ducati Team) dominó la tabla fijando un nuevo récord -oficioso- en el circuito malasio: 1:58.830. El balear logró ese tiempo con el nuevo compuesto delantero que ha traído Michelin para este circuito.

Antes de irse al suelo en una caída sin consecuencias, Lorenzo destrozó el 1:59.468 firmado por Maverick Viñales en los test del año pasado, la pole de Dani Pedrosa (1:59.053) de 2015 y el récord del circuito de Marc Márquez (1:58.867) en la pretemporada de ese mismo año.

Volviendo a Ducati, Andrea Dovizioso fue cuarto, realizando una tanda de 11 vueltas para cerrar el test, y Jack Miller (Octo Pramac Racing), quinto, también en una tanda larga. Con tres pilotos entre los cinco primeros, se constata que se ha realizado un buen trabajo en Borgo Panigale durante el invierno. Parece que el nuevo motor funciona bien. Su mejoría ha llegado en aspectos de chasis: Lorenzo ha conseguido mejorar el paso por curva -punto fuertre del estilo de pilotaje del balear-, aspecto que más le costó a la hora de llegar a Ducati. Además, se ha mejorado la entrada en el viraje pese a que a la salida sufren rebotes. El motor parece menos agresivo al acelerar, ofreciendo más suavidad.

En la jornada definitiva de entrenamientos, Dani Pedrosa acabó con el segundo mejor tiempo a casi dos décimas, por delante de Cal Crutchlow (LCR Honda). Ambos, además de Marc Márquez y Takaaki Nakagami, realizaron una simulación de aproximadamente 15 vueltas durante distintos momentos del test. El objetivo principal del test se ha cumplido en Honda: probar las especificaciones del motor y ver las mejoras del invierno. Están contentos con el trabajo de desarrollo y con el motor base, encontrando más potencia y la máxima suavidad a la hora de acelerar. En el motor tienen una idea bastante clara, pero en lo que respecta al carenado siguen evaluándolo, sin tener claro si el balance es positivo o negativo.

Álex Rins también ha completado unos buenos entrenamientos, con una sexta plaza en la jornada final. Para el Team Suzuki Ecstar, el test se centró en probar configuraciones de motor y de chasis, aumentando la potencia del motor y mejorando las sensaciones de los pilotos. En cuanto a los problemas de fiabilidad de Iannone, que sufrió varias averías durante el segundo día, en el equipo le restaron importancia, algo solucionable.

Maverick Viñales fue la auténtica sensación de la pretemporada de 2017, que dominó de cabo a rabo. Sin embargo, Yamaha no encontró la línea a seguir, como Rossi apuntó antes del parón invernal, y las cosas parecen que siguen de forma similar. Así, Viñales acabó séptimo y el italiano aún más atrás, noveno. El Movistar Yamaha MotoGP ha podido mejorar la vida de los neumáticos y la moto ya no desgasta tanto las gomas como el año pasado. El nuevo motor acelera mejor y tiene una mayor velocidad punta y con el nuevo carenado han conseguido tener mayor contacto con el tren delantero y ser más rápidos en los cambios de dirección aunque los tiempos en la última jornada no salieron y pueden aparecer las dudas. Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3), quien también probó su ritmo en distancia larga, completó los 10 primeros por delante de Danilo Petrucci y Tito Rabat (Reale Avintia Racing), que completó un gran test.

Aleix Espargaró concluyó 14º y Scott Redding 23º. El Aprilia Team Gresini trabajó en torno a la frenada: han conseguido una moto más sólida y estable a la hora de frenar. Siguen con algunos problemas de vibraciones con la moto de Scott Redding. Además, pudieron realizar cambios en la geometría que ayudan a Aleix Espargaró.

El Red Bull KTM Factory Team sigue con su proceso de evolución, con Mika Kallio 17º, Pol Espargaró 18º anuque no rodó el último día por la caída en la segunda jornada, y Bradley Smith 19º. La marca austríaca espera dar un paso adelante en este 2018 después de un primer año centrados en el desarrollo de la moto y en la adaptación a la categoría de MotoGP.