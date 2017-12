Lotto decide expulsar a Juan José Lobato

Aunque los somníferos encontrados en posesión de los tres corredores no están en la lista de sustancias dopantes, el equipo consideró que su uso significa "una seria, inaceptable violación de los reglamentos internos". "El equipo asume la responsabilidad por la salud de los corredores y los experimentos que ponen en peligro su salud no son aceptados", indica un comunicado del equipo, en el que se expresa que llevaremos de la mano a Tolhoek y Eenkhoorn, quienes tendrán una oportunidad para convertirse "en ciclistas profesionales ejemplares".

Lobato y el dúo de ciclistas holandeses utilizaron en la reciente concentración del equipo en San Feliu de Guíxols (Gerona) fármacos para conciliar el sueño que no estaban prescritos por los médicos del equipo, lo que supuso una violación de las reglas internas de la formación, no de la Federación Internacional ni de la Agencia Mundial Antidopaje.

La MPCC solicita al Sky que proceda a suspender a Froome

La organización Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) reclamó al equipo Sky que suspenda de forma voluntaria al británico Chris Froome hasta que el corredor pueda explicar el positivo que dio en la última Vuelta a España. "Esta medida permitiría al ciclista y a su equipo centrarse en la defensa con serenidad, pero también les permitiría evitar la tensión entre otros directores y corredores", indicó la MPCC. La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la semana pasada que Froome dio positivo por la sustancia salbutamol en un control realizado el 7 de septiembre, al término de la décimo octava etapa de la Vuelta. El cuádruple campeón del Tour duplicó la tasa permitida de salbutamol, una sustancia que se utiliza para combatir el asma. Froome asegura que padece esa enfermedad desde niño y el Sky indicó que le elevó la dosis en la Vuelta, pero siempre dentro de los límites permitidos. Como el salbutamol no es una sustancia prohibida (está permitido hasta ciertos límites), Froome no fue suspendido por la UCI y ahora tendrá que demostrar que no consumió más de lo que establece el Código Mundial Antidopaje. Si no lo consigue, se considerará dopaje, perderá la Vuelta y será suspendido.