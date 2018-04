'Luces y sombras del xerecismo' ya es una realidad

'Breve historia del fútbol en Jerez, luces y sombras del xerecismo'. Ernesto Alba Reina lo ha conseguido. Tras una década en la que todo su tiempo libre se ha teñido de azul, con un sinfín de horas de investigación dedicadas a la recopilación de datos para contextualizar la gran cantidad de información que maneja, su homenaje al xerecismo ha visto la luz. Este licenciado en psicopedagogía jerezano ya tiene en la calle su libro, que se puede comprar por sólo 7,70 euros en Amazon y que se puede considerar como un manual de consulta imprescindible para todos los aficionados azulinos. Narra con todo lujo de detalles primero cómo nace el fútbol en Jerez y luego la evolución del xerecismo hasta la actualidad. Hay dos versiones, una en blanco y negro y también está disponible otra en color para coleccionistas a 26 euros.

Xerez CD y Xerez Deportivo FC comparten páginas en una obra confeccionada con mucho corazón y amor a los colores. El prólogo es de Juan Pedro Ramos, actual entrenador del Xerez CD y amigo personal del autor, que lo realizó días antes de ser nombrado técnico del Deportivo.

Cuento la historia de nuestro fútbol y del xerecismo de forma diferente, con datos"

Xerecista de cuna, la publicación de la obra de Ernesto Alba supone para él "una inmensa alegría, ya que es el fruto de muchas horas de trabajo y dedicación. Ha sido muy complicado lanzarlo pero al final el proyecto ya está terminado. En el libro intento ofrecer una nueva forma de contar la historia del fútbol en Jerez en general y del xerecismo en particular. No es sólo contar, sino investigar y analizar. Es una versión diferente a las obras que se han publicado hasta ahora y espero que todos los aficionados que lo lean lo disfruten".

El libro consta de ocho capítulos, en los que se desglosan de forma exhaustiva todos los acontecimientos acaecidos en el fútbol jerezano. Argumenta cómo Jerez es pionera en España en el 'foot-ball', detalla cómo se fundó el Jerez Foot-Ball Club (1911-1931), cómo nace a modo de transición el Jerez Sporting Club (1931-1932), recopila todos los detalles de la existencia del Xerez Foot-Ball Club (1932-1946), del Jerez Club Deportivo (1942), origen del actual Xerez CD, y del Xerez Deportivo FC.

Bajo el punto de vista de Alba Reina, la obra "no es una sucesión de recortes periodísticos locales, que puede suponer una visión cerrada de la realidad, el libro incluye datos de otras fuentes y también aparecen datos inéditos. En cada momento, he tratado de contextualizar la realidad del fútbol en Jerez relacionándola con el panorama nacional y también con el resto de Andalucía. Hay información sobre todas las competiciones, las categorías, los reglamentos y cómo todo eso también afectaba a los clubes jerezanos".

Además de narrar de forma amena, clara y directa la evolución del xerecismo, la publicación incluye datos inéditos, como el resultado del primer partido de fútbol disputado en Jerez, hasta ahora desconocido.

"Los lectores -aclara- tienen acceso a través de la obra a datos y documentos inéditos hasta ahora, como las fotografías más antiguas que se conocen de un partido de fútbol disputado por un equipo jerezano o el resultado del primer encuentro jugado en la ciudad. Muchas de las imágenes carecen de calidad por su antigüedad pero por la información tan valiosa que aportan opté por incluirlas".

Alba, a modo de conclusión, estima que "el concepto que los aficionados debemos conservar acerca del fútbol jerezano no debe quedar estigmatizado por los efectos negativos consecuencia de la severa crisis que vive nuestro fútbol en las dos últimas décadas. Si hemos de sacar una conclusión es que el fútbol en nuestra ciudad ha protagonizado a lo largo de casi un siglo y medio episodios relevantes en la génesis del fútbol español y que nuestros clubes han proporcionado a sus seguidores momentos inolvidables. Los xerecistas, pese a las vicisitudes, debemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado y reivindicar el papel desempeñado por nuestros equipos así como sus éxitos que, por ser pocos, hemos sabido disfrutar como en ningún otro lugar y que además les llevaron a alcanzar el reconocimiento a nivel nacional".

Igualmente, recuerda que "Ricardo Zamora, Telmo Zarra, Ramallets, Del Sol, Arconada, Iniesta, Kaká, Casillas, Messi o Cristiano Ronaldo son únicamente algunos de los grandes jugadores a los que nuestros diferentes clubes se han enfrentado a lo largo de la historia para mayor disfrute de los aficionados azulinos".

Por último, sobre la situación actual concluye en el libro: "El Xerez DFC se encamina hacia el ascenso a Tercera División con paso firme, mientras que el Xerez CD, que merodea por la parte media-baja de la tabla en Tercera, ha cambiado otra vez de manos y está gestionado por un nuevo grupo de socios y empresarios, quienes han puesto al frente de la nave a Juan Pedro Ramos junto a Julio Pineda. Ahora que vivimos momentos difíciles es cuando debe medirse la verdadera clase de la afición azulina, remando todos juntos por el bien de nuestros amados colores. Para que los xerecistas, unidos como antaño, sigamos emocionándonos al oír: "Por eso todos cantamos como si fuera una misma voz: viva el Xerez Club Deportivo, ¡aúpa y arriba campeón!".

Juan Pedro Ramos fue el xerecista elegido por Ernesto Alba parar realizar el prólogo del libro justo antes de ser nombrado técnico del XCD. Con la definición que 'El Pirata' ofrece del autor es fácil adivinar los motivos que le llevaron a aceptar la petición: "Conozco a Ernesto desde hace muchos años (...). Es un tipo sosegado, honesto, educado y humilde, de esa clase de personas que están más cómodas en un segundo plano y que desde esa perspectiva calan bastante hondo. El tiempo me ha demostrado que su sentimiento xerecista es sincero, puro y altruista. Jamás me pidió una camiseta, una entrada o presentarle a tal o cual futbolista de moda. Lo único que me ha pedido es escribir el prólogo para lo que será el libro sobre la historia del fútbol en Jerez más trabajado y riguroso (...). Gracias por demostrar que el auténtico sentimiento no sólo hay que expresarlo con palabras, sino con hechos. Es un orgullo haberlo hecho".