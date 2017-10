El Madrid, a por más acierto

En el punto de mira por un juego menos eficiente de lo que acostumbra y sus últimos resultados, el Real Madrid recibe al Eibar con la necesidad de un contundente triunfo que despeje dudas.

No convence el fútbol de los dirigidos por Zinedine Zidane, quien apela a la paciencia y a los títulos conquistados hasta ahora para calmar a una hinchada, en general, disconforme.

"Si miras los resultados no estamos mal", aseguró el entrenador del Real Madrid. "Claro que se puede mejorar y lo vamos a hacer, pero estamos a cinco puntos del primero, somos líderes en la Champions y tenemos dos trofeos. No sé si la gente se ha olvidado ya de eso. Nosotros, no", añadió.

El empate (1-1) del martes ante el Tottenham en la Liga de Campeones no sirve a reforzar los argumentos del conjunto blanco, que, no obstante, empata a siete puntos con los ingleses en la cabeza de su grupo.

Zidane sigue confiando en los hombres que protagonizaron su títulos para intentar reeditarlos. Entre ellos Benzema, a quien defendió enérgicamente de las reiteradas críticas por su falta de gol. "No sé si la gente piensa que tiene que meter 50 goles. Pero sí va a meter 25 ó 30. Para mí, es el mejor con diferencia", aseveró su entrenador, que no dio pistas sobre su once titular.

Pero todo apunta a que Benzema estará en el equipo de salida. Todo lo contrario que Keylor Navas, Bale, Modric, Kovacic y Carvajal.

De nuevo, sobre Benzema y Cristiano Ronaldo, que apenas suma un gol en la Liga, recaerá de nuevo la responsabilidad de anotar.

Mientras que los blancos suman 15 tantos a su favor en ocho jornadas, su próximo rival cuenta apenas tres, y 17 en contra.

Lo cierto es que el Eibar está muy lejos de ser el equipo que, en la pasada campaña, opuso resistencia a los grandes y se movió siempre entre los diez primeros clasificados. Ahora es decimosexto, a tan sólo un punto del descenso.

No menos necesitado de una victoria reparadora está el Atlético, que visita al Celta. Tras complicarse la vida en la Champions con un inesperado empate sin goles ante el Qarabag después de perder ante el Chelsea, los dirigidos por Diego Simeone confían en sumar tres puntos para paliar su irregular trayectoria.

Enfrente estará un Celta que atraviesa su mejor momento de la temporada después de encadenar cuatro jornadas sin perder y con la buena noticia que supone el regreso de su capitán Hugo Mallo.

La jornada de hoy se abrirá con el Villarreal-Las Palmas. El equipo local quiere mantener su buena dinámica. El grancanario, reaccionar tras sus malos resultados. Y a media tarde, el Athletic será una dura prueba para el ilusionante Leganés.