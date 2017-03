Mal partido y buen punto en Cartaya

El Xerez CD SAD salvó un punto sobre la bocina en un partido realmente flojo ante el Cartaya, a domicilio en el Luis Rodríguez Salvador, donde se vio totalmente superado por su rival, tanto en la primera como en la segunda parte. Sin embargo los visitantes tuvieron el acierto, también la fortuna, de apenas salir indemnes con sólo un gol encajado, de penalti rondando la hora de juego, y se plantaron en el tramo final todavía vivos. Justo cuando el partido estaba a punto de concluir y el Cartaya saboreaba una victoria que entonces se antojaba como corta, pues tuvo muchas ocasiones y muy claras antes para hacer más goles, aparecía Juan Benítez para cazar un rechace en la frontal del área y llevarlo a las redes de un sorprendido Manuel García, que al igual que el resto del público se quedó helado pues veían cómo el Xerez anotaba en prácticamente su única llegada.

El Xerez se vio superado por el Cartaya desde el inicio mismo, ya que los locales se mostraron muy agresivos en la presión defensiva y no tardaron en hacerse con el control del esférico. Sin apenas esfuerzo pasaron a marcar el ritmo de partido ante un Deportivo incómodo en la circulación y demasiado replegado como para mantener la pelota en posesión tras robo, pues casi siempre se encontraba muy lejos del área rival, con muchos metros por delante.

Álex García brilla en los uno contra uno y evita que el Cartaya aumente su cuenta

En el primer periodo en cuanto a peligro real los visitantes no contabilizaron más que acercamientos -la mayoría por la banda izquierda, buscando que José Vega entrara en juego- y algo de inquietud en las acciones a balón parado, donde cualquier cosa podía pasar y cuando se vio mayor tensión. Por su parte, el Cartaya generó avisos varios y tres clarísimas, un mano a mano de Luis Ruiz en el que no supo superar al cancerbero visitante, que le ganó la partida, y dos inmejorables de Álex Franco en donde el atacante no tuvo ni puntería ni suerte, amén de que Álex García exhibió un nivel muy alto. Por todo ello al descanso todo seguía igual.

En la segunda mitad el panorama no varió nada y el choque continuó por idénticos derroteros. El Deportivo no tenía la pelota, se defendía en casi todo momento y en determinados momentos pasaba apuros serios. El Cartaya apretaba con fuerza en busca del gol pero no lo encontraba y cada vez tenía menos físico y menor precisión para dar el último pase o definir una jugada de peligro.

Con una falta de pegada alarmante, sin embargo el Cartaya encontró el gol desde los once metros, tras un penalti muy claro por derribo sobre Juanma Barba que Pereira, más conocido por Canito, no desperdició y engañó al guardameta visitante para abrir el marcador en el Luis Rodríguez Salvador.

Después de encajar el tanto, el Deportivo no tuvo capacidad de respuesta y aunque estiró líneas no creó peligro, de hecho dejó más espacios que antes y el Cartaya pudo ampliar su renta, pues tuvo otras tres muy claras en las botas de Franco, Medang y el goleador Canito, pero acabaron todas en el limbo de los errores ante un Álex García agigantado en los uno contra uno.

Parecía todo decidido cuando a un minuto del final los visitantes ejecutan una pelota parada desde la esquina, la zaga local despeja y Juan Benítez recoge el rechace al borde del área para soltar un disparo que tras tocar en un defensor se cuela en las redes, desatando la alegría entre los xerecistas.