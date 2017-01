Malestar con la nueva directiva de la Asociación de Fútbol Base

Los clubes de la Asociación de Fútbol Modesto, que aseguran contar con el apoyo y respaldo de otros equipos de cantera, siguen esperando el acta de la asamblea extraordinaria en la que salió elegida la nueva junta directiva de la Asociación Jerezana de Fútbol Base, celebrada a finales del pasado mes de octubre de 2016.

Antonio Pérez Pacheco, Rubio, anterior presidente de la Asociación Jerezana de Fútbol Base (AFB) -que ahora preside Jerónimo Osorio- y que forma parte de la nueva Asociación Jerezana de Fútbol Modesto como presidente del Federico Mayo, explicó que los equipos de cantera miembros de la Asociación siguen esperando el acta de aquella asamblea extraordinaria "para impugnarla porque no estamos de acuerdo con la forma en la que se hicieron las cosas, lo que pasa es que como no nos han comunicado nada, no sabemos a quién dirigirnos oficialmente".

Rubio, que recuerda que ya en la asamblea extraordinaria de octubre impugnó la composición de la mesa electoral, apunta también que la elección de Jerónimo Osorio como presidente de la AJFB carece de validez al no ocupar cargo alguno en la actual junta directiva del CD Guadalcacín.

La intención de la nueva asociación disidente es "pedir una nueva asamblea extraordinaria" porque "la mayoría de los clubes quieren una moción de censura" al entender que la actual directiva de la AJFB "no nos representa".

"Queremos unas elecciones limpias, lo que pasa es que no sabemos dónde dirigirnos para reclamar el acta de la asamblea", reitera Rubio, que añade que "desde octubre hasta ahora, la nueva directiva no ha hecho nada, solo anunciar su composición. Ni han mandado el estado de cuentas ni nada", pidiendo "que den la cara". Además, según Rubio, "están incumpliendo los estatutos porque solo tienen tres vocales cuando en los estatutos se dice que todos los clubes miembros son vocales de la directiva".