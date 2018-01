Manolo Roldán apuntala la zaga del Jerez Industrial

El Jerez Industrial sigue reforzando al equipo de cara a la segunda vuelta recién comenzada. Ayer, el club anunció el fichaje de Manolo Roldán, defensa que puede jugar tanto como central derecho como en el lateral diestro, una posición que se había quedado bastante coja por la lesión de Güiza y la marcha de Rodri por asuntos laborales. Paquín, el chico para todo en el combinado blanquiazul, y Jesús Vega estaban siendo las alternativas de Juan Pedro Ramos.

Procedente del Jédula, Manuel Roldán Gómez, conocido futbolísticamente como Manolo, se ha convertido en nuevo jugador industrialista para los que resta de temporada con opción de ampliar su vínculo una temporada más. El defensa arcense, de 26 años, viene para reforzar una zaga industrialista que, en ocasiones, ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza para el míster blanquiazul debido a las numerosas lesiones que han sufrido los zagueros industrialistas en lo que llevamos de temporada. Manolo destaca por su excelente condición física, velocidad y contundencia en el corte y, aunque se desenvuelve principalmente en la posición de central diestro, también puede hacerlo con total garantía en el lateral derecho e incluso como pivote defensivo. Tras su paso por el Arcos durante las temporadas 2013-2014 y 2014-2015, fichó por el Jédula en la temporada 2015-2016, consiguiendo esa misma campaña el ascenso a Primera Andaluza con el conjunto arcense. Desde entonces ha continuado su carrera deportiva en el conjunto pedáneo, donde se ha consagrado como uno de los zagueros más destacados de la categoría.

En sus primeras declaraciones como jugador industrialista, Manolo apunta que "desde que recibí la llamada del club tuve claro donde quería jugar. Venir a un club grande como el Jerez Industrial es un orgullo y ahora sólo pienso en que llegue el momento en que el míster me dé la oportunidad de debutar y poder darlo todo por esta camiseta".

Respecto a las exigencias de su nuevo club, comentaba que "personalmente los retos no me asustan en absoluto sino más bien todo lo contrario, me suponen tener un extra de motivación para conseguir los objetivos que se ha marcado el club. Un club y una plantilla como la nuestra siempre debe aspirar a lo máximo y para ello debemos luchar cada partido. El objetivo no es fácil ya que al final sólo un equipo conseguirá el ascenso a División de Honor pero estoy convencido de que con la calidad de esta plantilla y el esfuerzo y sacrificio colectivo tendremos serias opciones de conseguirlo. Eso, unido al apoyo de nuestra afición, hará que seamos un serio aspirante al ascenso de categoría". Por último, indicó que su agradecimiento "a todos los que han confiado en mí para hacerme partícipe de este ilusionante proyecto. Voy a darlo todo por el club y sus aficionados y espero que todos juntos podamos celebrar el ascenso de categoría".