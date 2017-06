Manolo Ruiz, al banquillo

La directiva del XDFC, molesta con los futbolistas

La plantilla del XDFC emitió un comunicado el viernes mostrando su inquietud y su enfado con la junta directiva de la entidad por no haberle abonado la gratificación pactada para el mes de mayo y la nota emitida por los jugadores no ha sentado demasiado bien el la directiva. La entidad, según fuentes de la directiva, no comparte la postura de los jugadores, que no han logrado el objetivo de ascender a Tercera, y que ya sabían porque así se lo habían comunicado que iban a tener complicado cobrar esa 'mensualidad'. El pasado ejercicio, incluso ascendiendo, también tuvieron problemas para cobrar las cantidades de mayo.