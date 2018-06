Manuel De los Ríos, oro en el Andaluz sub 20

El Club Atletismo Xerez CD obtuvo un total de 13 medallas en los campeonatos de Andalucía de categoría infantil (sub 12 y sub 14), cadete (sub 16) y junior (sub 20) celebrados en Carmona, Almuñécar y Chiclana. Estos campeonatos han servido como antesala al regional por equipos sub 14 y al Campeonato de España para los que ya están clasificados parte de los atletas que este fin de semana han participado en los certámenes con el club azulino.

En cuanto al reparto de preseas, Manuel Jesús de los Ríos se colgó el oro en la prueba de 200 metros lisos (sub 20) y Bruno Jiménez, en la prueba de triatlón C (sub 14). Las cuatro platas del CA Xerez CD fueron para: Álvaro Hernández en triatlón C (sub 14); Iván Jesús Pozo, en lanzamiento de disco (sub 16); Manuel Jesús de los Ríos, en los 100 metros lisos (sub 20); y Cristina Adela Roberts, en lanzamiento de martillo (sub 20). Por último, las medallas de bronce fueron para: Luis Zakarías Gálvez, en triatlón C (sub 14); Manuel Chacón, en triatlón B (sub 14); Mario Mena, en los 100 metros lisos (sub 16); Xiang Chan, en triple salto (sub 16); Álvaro Quilimaco, en los 200 metros lisos (sub 20); y al 4x100 (sub 20) formado por Arturo Lamela, Alejandro Prieto, Antonio Lozano y Manuel Jesús de los Ríos.

Otros atletas del club que no obtuvieron medallas pero sí tuvieron una destacada actuación fueron: Alejandra Garrucho, 4ª en 3 kms marcha (sub 16); Belén Prieto, 5ª en lanzamiento de jabalina y 6ª en longitud (sub 16); Miguel Ángel Gallardo, 8º en triatlón B; Virginia Partal, 9ª en triatlón E (sub 14); Laura Garrucho, 8ª en triatlón E (sub 12); Paula Vargas, 8ª en triatlón C (sub 12); Eduardo Gómez, 5º en 5.000 metros (sub 20); José Antonio Rubiales, 10º en altura (sub 20); Isabel María Vázquez, 7ª en longitud y 5ª en triple salto (sub 20); Patricia Valenzuela, 7ª en lanzamiento de disco y 6ª en jabalina (sub 20); Juan Manuel Chulián, 8º en los 100 metros lisos (sub 16); y Francisco Rodríguez, 5º en lanzamiento de disco (sub 16).