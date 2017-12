Manzano salva un punto en el tiempo de descuento

Partido loco el vivido en el Antonio Barbadillo, donde ninguno de los dos equipos fue capaz de imponer su calidad en el verde. Y es que los visitantes, que se adelantaron dos veces en el marcador, no fueron capaces de conseguir llevarse una victoria que tenían en la palma de la mano por culpa de un gol obra de Manzano en el tiempo de descuento.

Así pues, eran los visitantes los primeros en conseguir llegar al área rival y en generar las primeras ocasiones del partido. De esta manera, José Carlos, en el minuto 4, con un disparo que se marchó cruzado del arco rival, anticipaba el gol que llegaría seis minutos más tarde, obra suya tras una excelente combinación con Gerardo.

Al equipo local se le complicaban aún más las cosas cuando en el primer cuarto de hora del choque se vio obligado a realizar dos cambios, porque se retiraba del campo lesionado Antonio Sánchez, el delantero que más en forma estaba, y el central Gabi.

Con malas sensaciones y un inicio muy extraño llegaba al descanso el Arcos por detrás en el marcador. Pero la reacción de los locales parecía llegar en la reanudación del encuentro cuando lograba el empate rápidamente por mediación de Maqui. Sin embargo, y para sorpresa de todos, el Castilleja volvió a adelantarse en el marcador aprovechando un despiste de la defensa local, que había modificado su línea de tres centrales y dos carrileros. Esta vez era Gerardo quién se internaba y penetraba entre los centrales para terminar batiendo a Miguel por debajo.

Con el Arcos debajo del marcador por segunda vez, llegaron los únicos momentos con un claro dominador del juego. El partido, que hasta el momento estaba siendo loco y entretenido a los ojos del espectador, cambió drásticamente cuando el conjunto blanco se lanzó al ataque por medio de Zúñiga y Alberto, quién catalizó el juego de su equipo echándoselo a la espalda.

Empezaba el acoso al arco de Tomás Romero y a consecuencia de ello Maqui enviaba un balón al travesaño en el 66'. Pero al Arcos le faltaba el último pase. Y ahí surgió Manzano, en el tiempo de descuento, cuando remató una falta botada por Dani Zúñiga. Un desenlace que pudo ser bien diferente, puesto que el Arcos no se contentaba con el punto que consiguió al final y gozó de varias oportunidades para ganar antes del pitido final del colegiado. Pero no era su día, sus jugadores no estaban acertados.

El empate les sabe a poco a ambos conjuntos. Por un lado, al Castilleja se le escaparon dos puntos en el descuento mientras que el Arcos se marchó consciente de que no pudo desplegar su mejor fútbol y los errores defensivos le condenaron a la igualada final de una cita loca.