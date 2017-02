Maqui acaba con la maldición

Un solitario gol de Maqui de penalti mediada la segunda parte le dio los tres puntos a un Arcos que sigue líder y que sufrió para doblegar a un correoso Castilleja. Comenzaba el partido y lo hacía con el Castilleja mandando en el campo del líder, con un juego muy directo, encerrando al Arcos en su propia área y disponiendo de varios saques de esquina consecutivos que, pese a no entrañar demasiado peligro, sí que generaban incertidumbre y dudas en la zaga y en la grada local. No obstante, con el paso de los minutos, el Arcos se quitó poco a poco la presión para tomar el mando y disponiendo de la primera gran oportunidad del partido en el minuto seis, con una falta lanzada por Zúñiga que Oca no pudo rematar en el segundo palo.

Si alguien había salido a por el partido era el Arcos, que tras sacudirse de la primera oleada visitante, comenzó a rondar el área de Tomás Romero. Especialmente, el peligro local llegaba por la banda de un inspirado Zafra, que continuamente apuraba línea de fondo y ponía buenos balones al área, aunque ninguno acabó dentro. La primera gran ocasión visitante llegó mediada la primera parte, con una falta botada por Alberto que ayudado por el viento estuvo cerca de sorprender a Fran, que voló para evitar el primer tanto de la tarde.

Con el empate sin goles se llegó al descanso, con un partido loco y en el que mandaban las imprecisiones. El Arcos salió con una marcha más y parecía que el tanto local iba a llegar en cuestión de tiempo aunque fue solo un espejismo. Lo intentaron Melo y Plata y, en el 50, Romero evitaba el primero con un paradón. La tuvo el Castilleja, con una gran cabalgada de Alberto, que apuró línea de fondo y cuando todo parecía hecho, Oca interceptó la pelota. Sin embargo, la luz se hizo para el Arcos a veinte minutos para el final, tras señalar el colegiado penalti sobre Juan Gómez. Tiró y transformó Maqui, ajustando a la izquierda y rompiendo una racha de dos penaltis consecutivos fallados por el capitán Zúñiga. El gol sentó bien al Arcos, que mediante Maqui y Juan Gómez pudo sentenciar, aunque se encontraron con Tomás Romero. A siete para el final, Tomás ROmero realizaba la parada del partido evitando un gran disparo cruzado de Juan Gómez.

Pudo empatar el Castilleja en el último instante, pero el remate de Sergio Montes se marchó arriba por poco. Con la victoria, el Arcos sigue líder y suma trece partidos sin perder. El Castilleja, por su parte, se mantiene en la zona media de la tabla, con una ventaja de cuatro puntos sobre los puestos de descenso.