Marchante regresa al XCD para "luchar por lo máximo"

Juanma Marchante está de vuelta y los aficionados del Xerez CD ya sueñan con sus goles. El delantero sólo pasó unos meses en las filas azulinas hace dos campañas pero dejó huella tanto en los terrenos de juego por su rendimiento y sus tantos como en el vestuario. El futbolista se integró a la perfección y sus compañeros le echaban de menos. Autor del gol del triunfo ante el Rota en La Canaleja en el tiempo de descuento (93') la noche en la que el Deportivo selló su ascenso a División de Honor y de dos de las tres dianas que dieron al cuadro xerecista la victoria ante el Cádiz B de Fernando Niño, por entonces líder de la categoría, lo tuvo fácil para meterse en el bolsillo a una hinchada que le quiere.

Ayer, se mostraba tan feliz por su regreso como agradecido a todas las personas que lo han hecho posible, tanto por parte del XCD como por parte del Manzanares, su club de procedencia.

Cualquier jugador que vista esta camiseta tiene que darlo todo, es una entidad en la que todos queremos estar"Jugar al lado de Carrión sería un orgullo, por su gran experiencia y calidad hace mejor a sus compañeros"

Marchante, de entrada, resaltó: "Estoy contento y feliz por poder estar aquí otra vez. Le tengo que dar las gracias a Vicente por contar conmigo. También, antes de nada, quiero dar la enhorabuena a todos los componentes del XCD por el ascenso y por la gran temporada que han realizado".

El delantero tiene claro qué tiene que hacer para triunfar en su vuelta al equipo. "Todo fubtolista que vista la camiseta del XCD tanto en un entrenamiento como en un partido tiene que darlo todo, es un club en el que cualquier futbolista querría estar, es un orgullo y un honor defender esta camiseta".

Juanma nunca descartó volver pero tampoco imaginó que podría hacerlo tan pronto. "Tengo muy buenos recuerdos de mi paso por este club, Vicente lo sabe, pero nunca se me había pasado por la cabeza regresar tan rápido. Existía la posibilidad cuando terminó la temporada, pero quise desconectar. Fuera de casa no se pasa bien, quería estar con mi familia, con mi gente. Y eso que mi paso por el Manzanares ha sido bueno, desde aquí quiero dar las gracias también a Juanfran y a Alberto, que son dos personas que me han ayudado muchísimo, que sigen ayudándome y que me abrieron los brazos cuando llegué allí".

De cara al futuro, resalta que "he decidido venir porque el proyecto es ilusionante. Me llamó mucho la atención lo que me comentó Vicente. Será una temporada larga y dura, esperamos meternos arriba y pelear por lo máximo".

Puede compartir delantera con Pedro Carrión y para él sería "un orgullo jugar a su lado, disfrutar de él y aprender de él. Cualquier jugador que se acerque a é, por su categoría y experiencia, termina siendo mejor, te pone las cosas mucho más fáciles".

Confesó por último que "he estado lejos pero siempre me he sentido cerca porque seguía a mis compañeros partido a partido. A mitad de temporada, cuando vi que estaban arriba, sabía que subirían y hay que valorarlo porque han sabido superar todas las trabas que se le ponen al Xerez CD. Han superado todos los problemas, igual que la campaña anterior, cuando nos dejaban sin campo y respondíamos ganando los tres puntos hasta que se logró el ascenso. Esta temporada ha sido más de lo mismo, con el agravante de lo complicada que era la categoría, que era muy fuerte".

Por su parte, Vicente Vargas, técnico que apostó por él en el Arcos cuando apenas tenía 17 años y que siempre que ha podido ha tirado de él para sus equipos, apuntó: "La vuelta de Juanma es muy importante para nosotros. Además de sus goles, aporta trabajo, es un delantero que complementa lo que tenemos, ya que los que tenemos tienen diferentes cualidades. Pienso que nos va a yudar a hacer una buena campaña, nos va a ayudar a intentar estar entre los mejores. Por su juventud, tiene sólo 24 años, y sus ganas de triunfar en el fútbol, todos esperamos que aún llegue a superior categoría. Es su reto y ojalá su paso por el Xerez Deportivo le ayude, tiene edad para lograr el objetivo".