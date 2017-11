Mariano Suárez prepara sin Zúñiga, sancionado, el encuentro ante el XCD

Mariano Suárez ha comenzado a preparar el compromiso de mañana (12:30) en el Pérez Barbadillo ante el Xerez CD sin demasiado tiempo par inculcar a sus nuevos jugadores sus conceptos pero con la ilusión de sumar sus tres primeros puntos.

Algunos futbolistas como Oca o Antonio Sánchez arrastran molestias y tiene una baja segura, la del capitán Dani Zúñiga, que ha sido castigado con un partido.

El nuevo técnico arcense se ha adaptado rápido a su nueva situación y resalta que "todo ha sido muy rápido pero estoy contento y agradecido al Arcos por la confianza que ha depositado en mí y por la oportunidad que me dan de dirigir un proyecto importante y ambicioso. No han empezado bien, hay que arreglar algunas cosas en la plantilla por los futbolistas que se han marchado pero muy contento. Los jugadores se han mostrado muy receptivos, tienen muchas ganas, mucha ilusión, el club es muy familiar y tengo ganas. A ver si todo sale bien y logramos el objetivo".

Sobre la plantilla, admite que "conocía a algunos jugadores porque llevan años jugando en Tercera y me he enfrentado a ellos y también a otros los he tenido en la sección. Desde fuera pero conozco a la plantilla perfectamente y en el Coria tuve a Melo y a Juan Gómez. Tengo mucha información, conozco a los futbolistas y ya les iré conociendo más en el plano personal. Estoy tranquilo en ese sentido porque conozco también a los rivales, ya que por mi cargo en la selección andaluza he visto muchos partidos de la categoría. Lo único que vamos a intentar es prolongar esta racha de buenos resultados e intentar sacar el máximo rendimiento a cada jugador, son buenos".

Sobre el XCD, apunta: "Lo he visto, tiene jugadores veteranos de calidad, ques saben llevar tanto el peso del partido como los tiempos. Ahora está en un mejor momento, será un partido difícil pero tendremos nuestras opciones y vamos a intentar sacar los tres puntos".