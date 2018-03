Márquez y Pedrosa reservan el Circuito el próximo lunes

Honda Racing Corporation, con Marc Márquez y Dani Pedrosa, ha reservado el Circuito de Jerez para el próximo lunes día 26, Lunes Santo de Semana Santa, a fin de realizar unos entrenamientos privados con los que pulir la RC213V de cara a las próximas citas del calendario, los grandes premios de Argentina (8 de abril), Las Américas (22 de abril) y España, el 6 de mayo en el trazado jerezano.

Estos entrenamientos, al ser ensayos privados, están pendientes de la meteorología y de otros factores que determinarán una decisión de última hora, pero la intención del Repsol Honda Team es rodar el Lunes Santo en Jerez. De igual forma, Ducati ha reservado el Circuito el Martes Santo y KTM el Miércoles Santo.

¿Por qué un día cada escudería y no los tres entre los tres equipos? Como se sabe, los equipos de MotoGP solo tienen permitidos cinco días de entrenamiento durante la temporada al margen de los test oficiales colectivos al día siguiente de determinados grandes premios, entre ellos el de Jerez, y por eso los equipos, después de la primera carrera del campeonato, no quieren gastar más días de los necesarios para hacer pruebas de cara a las próximas carreras.

Con los ecos del arranque en Losail todavía resonando en el Campeonato del Mundo de MotoGP, los equipos ya fijan su punto de mira en Termas de Río Hondo, circuito que albergará el GP de Argentina, segunda cita del calendario, el 8 de abril. Y es que aunque el Mundial no ha hecho sino empezar, a nadie escapa que el arranque del certamen marca luego el resto del campeonato.

Dovizioso explicaba tras imponerse en Losail que "las próximas carreras serán importantes para entender a qué nivel estamos ya que nuestra moto no ha cambiado, ha mejorado un poco y no sé si en las pistas donde no éramos rápidos ahora lo somos", en lo que es optimista: "Hemos confirmado que la moto ha mejorado y hemos sido capaces de gestionar la carrera, algo que en el pasado nos costó", agregó el italiano, quien dijo que ahora son "más rápidos y competitivos que el año pasado".

Mientras, Márquez aseguraba que en el GP del pasado domingo "iba completamente al límite, la moto se movía por todas partes", añadiendo que "lo tenía que probar y lo he probado una vez más, sabía que Dovizioso frenaba muy tarde, que paraba mucho la moto, pero lo he probado, y lo que me ha gustado es que podía mantener el rebufo de la Ducati y eso el año pasado no podía hacerlo".

Por tanto, pese a haberse disputado tan solo el primer gran premio, los pilotos ya hablan de margen de mejora, de ahí los entrenamientos previstos en el Circuito de Jerez para el inicio de la Semana Santa.